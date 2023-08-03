03 августа 2023

Депутаты свердловского парламента высказались на тему штрафов за пропаганду абортов

В Свердловской области не будут вводить штрафы за пропаганду абортов
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит депутатов законодательного собрания СО в Нижний Тагил. Свердловская область, бабушкина людмила
Людмила Бабушкина считает, что аборты запрещать нельзя Фото:

Депутаты законодательного собрания Свердловской области выступают против введения штрафов за пропаганду абортов в регионе. Соответствующее заявление сделала спикер регионального парламента Людмила Бабушкина.

«Мое мнение и со мной солидарны, пожалуй, большинство депутатов ЗССО — запрещать аборты нельзя, и вводить штрафы за пропаганду абортов мы не будем. Такая инициатива не обсуждается», — заявила Бабушкина. Об этом она написала в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало о том, что председатель комитета по социальной политике заксобрания Свердловской области Вячеслав Погудин высказался против запрета абортов. По его мнению, запрет абортов может привести к процветанию так называемых криминальных абортов. Эти вопросы возникли после того, как Республика Мордовия стала первым регионом России, где запретили пропаганду абортов.

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Депутаты законодательного собрания Свердловской области выступают против введения штрафов за пропаганду абортов в регионе. Соответствующее заявление сделала спикер регионального парламента Людмила Бабушкина. «Мое мнение и со мной солидарны, пожалуй, большинство депутатов ЗССО — запрещать аборты нельзя, и вводить штрафы за пропаганду абортов мы не будем. Такая инициатива не обсуждается», — заявила Бабушкина. Об этом она написала в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало о том, что председатель комитета по социальной политике заксобрания Свердловской области Вячеслав Погудин высказался против запрета абортов. По его мнению, запрет абортов может привести к процветанию так называемых криминальных абортов. Эти вопросы возникли после того, как Республика Мордовия стала первым регионом России, где запретили пропаганду абортов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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