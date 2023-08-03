Депутаты свердловского парламента высказались на тему штрафов за пропаганду абортов

Депутаты законодательного собрания Свердловской области выступают против введения штрафов за пропаганду абортов в регионе. Соответствующее заявление сделала спикер регионального парламента Людмила Бабушкина.
«Мое мнение и со мной солидарны, пожалуй, большинство депутатов ЗССО — запрещать аборты нельзя, и вводить штрафы за пропаганду абортов мы не будем. Такая инициатива не обсуждается», — заявила Бабушкина. Об этом она написала в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало о том, что председатель комитета по социальной политике заксобрания Свердловской области Вячеслав Погудин высказался против запрета абортов. По его мнению, запрет абортов может привести к процветанию так называемых криминальных абортов. Эти вопросы возникли после того, как Республика Мордовия стала первым регионом России, где запретили пропаганду абортов.
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