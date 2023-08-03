Депутаты свердловского парламента высказались на тему штрафов за пропаганду абортов В Свердловской области не будут вводить штрафы за пропаганду абортов 04 августа 2023 в 12:19 Размер текста - 17 + Людмила Бабушкина считает, что аборты запрещать нельзя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутаты законодательного собрания Свердловской области выступают против введения штрафов за пропаганду абортов в регионе. Соответствующее заявление сделала спикер регионального парламента Людмила Бабушкина. «Мое мнение и со мной солидарны, пожалуй, большинство депутатов ЗССО — запрещать аборты нельзя, и вводить штрафы за пропаганду абортов мы не будем. Такая инициатива не обсуждается», — заявила Бабушкина. Об этом она написала в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало о том, что председатель комитета по социальной политике заксобрания Свердловской области Вячеслав Погудин высказался против запрета абортов. По его мнению, запрет абортов может привести к процветанию так называемых криминальных абортов. Эти вопросы возникли после того, как Республика Мордовия стала первым регионом России, где запретили пропаганду абортов. Депутаты законодательного собрания Свердловской области выступают против введения штрафов за пропаганду абортов в регионе. Соответствующее заявление сделала спикер регионального парламента Людмила Бабушкина. «Мое мнение и со мной солидарны, пожалуй, большинство депутатов ЗССО — запрещать аборты нельзя, и вводить штрафы за пропаганду абортов мы не будем. Такая инициатива не обсуждается», — заявила Бабушкина. Об этом она написала в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало о том, что председатель комитета по социальной политике заксобрания Свердловской области Вячеслав Погудин высказался против запрета абортов. По его мнению, запрет абортов может привести к процветанию так называемых криминальных абортов. Эти вопросы возникли после того, как Республика Мордовия стала первым регионом России, где запретили пропаганду абортов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям