03 августа 2023

В Свердловской области нашли ребенка, которого искали две недели

© Служба новостей «URA.RU»
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Электросамокаты. Екатеринбург, самокат, электросамокат
Подросток уехал из дома две недели назад на самокате (архивное фото) Фото:

Свердловского подростка, которого почти две недели искали силовики и волонтеры, нашли живым. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

«Найден, жив! Всем спасибо за помощь в поиске», — сказано в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что в Ревде уже почти две недели ищут 14-летнего подростка. Мальчик 24 июля уехал на самокате, но домой не вернулся. Ребенок проживает с бабушкой-опекуном. Мальчик уже покидал дом, но обычно возвращался черед два-три дня.

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Свердловского подростка, которого почти две недели искали силовики и волонтеры, нашли живым. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». «Найден, жив! Всем спасибо за помощь в поиске», — сказано в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Ревде уже почти две недели ищут 14-летнего подростка. Мальчик 24 июля уехал на самокате, но домой не вернулся. Ребенок проживает с бабушкой-опекуном. Мальчик уже покидал дом, но обычно возвращался черед два-три дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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