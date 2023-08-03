В Свердловской области нашли ребенка, которого искали две недели

Подросток уехал из дома две недели назад на самокате (архивное фото)
Свердловского подростка, которого почти две недели искали силовики и волонтеры, нашли живым. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
«Найден, жив! Всем спасибо за помощь в поиске», — сказано в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что в Ревде уже почти две недели ищут 14-летнего подростка. Мальчик 24 июля уехал на самокате, но домой не вернулся. Ребенок проживает с бабушкой-опекуном. Мальчик уже покидал дом, но обычно возвращался черед два-три дня.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.