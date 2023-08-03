03 августа 2023

В ХМАО выросли цены на одежду для школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа принцесс 2016. Екатеринбург, дети, шопинг, магазин детской одежды
Стоимость некоторой детской одежды подорожала на 25% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на одежду для школьников. За полгода средняя стоимость некоторых позиций подорожала более чем на 25%. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате.

«Стоимость спортивного костюма для детей школьного возраста на конец июля в среднем по ХМАО составляет 2236 рублей. В начале февраля цена была 1775 рублей. За шесть месяцев 2023 года рост составил 25,9%», — следует из статистики ведомства. Цены на детскую обувь выросли всего на 3%. Пара кроссовок сейчас в среднем обойдется в 1572 рублей.

Некоторые позиции наоборот подешевели. Например, стоимость джинсовых брюк снизилась на 11%. Цена упала с 1366 до 1214 рублей. А детские футболки стали дешевле на 10% (с 404 до 361 рублей).

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко подорожали овощи и фрукты. Больше всего цены выросли на капусту и яблоки.

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В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на одежду для школьников. За полгода средняя стоимость некоторых позиций подорожала более чем на 25%. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «Стоимость спортивного костюма для детей школьного возраста на конец июля в среднем по ХМАО составляет 2236 рублей. В начале февраля цена была 1775 рублей. За шесть месяцев 2023 года рост составил 25,9%», — следует из статистики ведомства. Цены на детскую обувь выросли всего на 3%. Пара кроссовок сейчас в среднем обойдется в 1572 рублей. Некоторые позиции наоборот подешевели. Например, стоимость джинсовых брюк снизилась на 11%. Цена упала с 1366 до 1214 рублей. А детские футболки стали дешевле на 10% (с 404 до 361 рублей). Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко подорожали овощи и фрукты. Больше всего цены выросли на капусту и яблоки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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