В ХМАО выросли цены на одежду для школьников

04 августа 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

Стоимость некоторой детской одежды подорожала на 25% Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на одежду для школьников. За полгода средняя стоимость некоторых позиций подорожала более чем на 25%. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «Стоимость спортивного костюма для детей школьного возраста на конец июля в среднем по ХМАО составляет 2236 рублей. В начале февраля цена была 1775 рублей. За шесть месяцев 2023 года рост составил 25,9%», — следует из статистики ведомства. Цены на детскую обувь выросли всего на 3%. Пара кроссовок сейчас в среднем обойдется в 1572 рублей. Некоторые позиции наоборот подешевели. Например, стоимость джинсовых брюк снизилась на 11%. Цена упала с 1366 до 1214 рублей. А детские футболки стали дешевле на 10% (с 404 до 361 рублей). Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко подорожали овощи и фрукты. Больше всего цены выросли на капусту и яблоки.

В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на одежду для школьников. За полгода средняя стоимость некоторых позиций подорожала более чем на 25%. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «Стоимость спортивного костюма для детей школьного возраста на конец июля в среднем по ХМАО составляет 2236 рублей. В начале февраля цена была 1775 рублей. За шесть месяцев 2023 года рост составил 25,9%», — следует из статистики ведомства. Цены на детскую обувь выросли всего на 3%. Пара кроссовок сейчас в среднем обойдется в 1572 рублей. Некоторые позиции наоборот подешевели. Например, стоимость джинсовых брюк снизилась на 11%. Цена упала с 1366 до 1214 рублей. А детские футболки стали дешевле на 10% (с 404 до 361 рублей). Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко подорожали овощи и фрукты. Больше всего цены выросли на капусту и яблоки.