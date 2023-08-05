Жительница Челябинской области погибла, спасая тонущего ребенка

06 августа 2023 в 19:23 Размер текста - 17 +

Женщина не смогла выплыть с середины реки Фото: Илья Московец © URA.RU В Агаповском районе Челябинской области женщина погибла, спасая тонущую девочку. Пострадавший ребенок находится в реанимации, сообщили в Поисково-спасательной службе (ПСС) Челябинской области. «В селе Верхнекизильское на глазах нескольких очевидцев произошла трагедия на реке Урал. Во время отдыха на берегу реки 45-летняя жительница села заметила, что купавшийся ребенок заплыл далеко и начал тонуть. Женщина бросилась на помощь, успела подплыть и вытолкнуть девочку к берегу, но у самой сил выплыть уже не осталось», — сообщается в паблике ПСС региона в соцсети «ВКонтакте». Женщина утонула. Ее тело было хорошо видно с моста, но достать его не могли. Спасатели, прибывшие на место, извлекли тело с четырехметровой глубины. Спасенная 11-летняя девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. По факту инцидента начато расследование.

В Агаповском районе Челябинской области женщина погибла, спасая тонущую девочку. Пострадавший ребенок находится в реанимации, сообщили в Поисково-спасательной службе (ПСС) Челябинской области. «В селе Верхнекизильское на глазах нескольких очевидцев произошла трагедия на реке Урал. Во время отдыха на берегу реки 45-летняя жительница села заметила, что купавшийся ребенок заплыл далеко и начал тонуть. Женщина бросилась на помощь, успела подплыть и вытолкнуть девочку к берегу, но у самой сил выплыть уже не осталось», — сообщается в паблике ПСС региона в соцсети «ВКонтакте». Женщина утонула. Ее тело было хорошо видно с моста, но достать его не могли. Спасатели, прибывшие на место, извлекли тело с четырехметровой глубины. Спасенная 11-летняя девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. По факту инцидента начато расследование.