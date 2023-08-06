06 августа 2023
05 августа 2023

Челябинск накрыло туманом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Туман. Челябинск
Туман опустился на город после дождей Фото:

Челябинск утром 7 августа заволокло туманом. Как пояснили в областном гидрометцентре, это связано с увеличением влаги в воздухе после дождей.

«В теплом секторе циклона, после дождей, увеличилось содержание влаги в воздухе. Относительная влажность воздуха в городе Челябинске составила 100%. Образовался туман», — сообщили синоптики.

Как уверяют в гидрометцентре области, туман образовался не только в Челябинске. Также пеленой накрыло Златоуст, Нязепетровск, Бродокалмак и другие населенные пункты.

Влажность воздуха в областном центре может повыситься за последующие три дня. Ученые заявляют, что до середины недели в городе будут идти ливни. При этом средняя температура воздуха будет на отметке 25 градусов выше нуля.

Туман. Челябинск
После прошедших на выходных дождей город укутало туманом
Фото:

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Челябинск утром 7 августа заволокло туманом. Как пояснили в областном гидрометцентре, это связано с увеличением влаги в воздухе после дождей. «В теплом секторе циклона, после дождей, увеличилось содержание влаги в воздухе. Относительная влажность воздуха в городе Челябинске составила 100%. Образовался туман», — сообщили синоптики. Как уверяют в гидрометцентре области, туман образовался не только в Челябинске. Также пеленой накрыло Златоуст, Нязепетровск, Бродокалмак и другие населенные пункты. Влажность воздуха в областном центре может повыситься за последующие три дня. Ученые заявляют, что до середины недели в городе будут идти ливни. При этом средняя температура воздуха будет на отметке 25 градусов выше нуля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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