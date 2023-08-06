Челябинск утром 7 августа заволокло туманом. Как пояснили в областном гидрометцентре, это связано с увеличением влаги в воздухе после дождей.
«В теплом секторе циклона, после дождей, увеличилось содержание влаги в воздухе. Относительная влажность воздуха в городе Челябинске составила 100%. Образовался туман», — сообщили синоптики.
Как уверяют в гидрометцентре области, туман образовался не только в Челябинске. Также пеленой накрыло Златоуст, Нязепетровск, Бродокалмак и другие населенные пункты.
Влажность воздуха в областном центре может повыситься за последующие три дня. Ученые заявляют, что до середины недели в городе будут идти ливни. При этом средняя температура воздуха будет на отметке 25 градусов выше нуля.
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