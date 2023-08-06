06 августа 2023
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Более сотни пермяков заразились от клещей опасными болезнями

© Служба новостей «URA.RU»
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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалитный клещ
Почти 40% обследованных клещей заражены иксодовым боррелиозом Фото:

В Пермском крае после укусов клещей 100 человек заразились Болезнью Лайма, а еще 36 — клещевым вирусным энцефалитом. Среди пострадавших есть и дети, сообщают в Роспотребнадзоре.

«С начала сезона зарегистрировано 100 случаев заболевания Болезнью Лайма и 36 — клещевым вирусным энцефалитом. У детей зарегистрировано три случая вирусного энцефалита и один Болезни Лайма», — говорится в telegram-канале управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Всего в этом году с укусами клещей в больницы Прикамья обратились 13 778 человек. В основном люди сталкивались с клещами при посещении своих дачных участков и лесов. Почти 40% обследованных клещей оказались заражены иксодовым боррелиозом (Болезнь Лайма), а 1,3% — клещевым вирусным энцефалитом.

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В Пермском крае после укусов клещей 100 человек заразились Болезнью Лайма, а еще 36 — клещевым вирусным энцефалитом. Среди пострадавших есть и дети, сообщают в Роспотребнадзоре. «С начала сезона зарегистрировано 100 случаев заболевания Болезнью Лайма и 36 — клещевым вирусным энцефалитом. У детей зарегистрировано три случая вирусного энцефалита и один Болезни Лайма», — говорится в telegram-канале управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Всего в этом году с укусами клещей в больницы Прикамья обратились 13 778 человек. В основном люди сталкивались с клещами при посещении своих дачных участков и лесов. Почти 40% обследованных клещей оказались заражены иксодовым боррелиозом (Болезнь Лайма), а 1,3% — клещевым вирусным энцефалитом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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