Более сотни пермяков заразились от клещей опасными болезнями

В Пермском крае после укусов клещей 100 человек заразились Болезнью Лайма, а еще 36 — клещевым вирусным энцефалитом. Среди пострадавших есть и дети, сообщают в Роспотребнадзоре.
«С начала сезона зарегистрировано 100 случаев заболевания Болезнью Лайма и 36 — клещевым вирусным энцефалитом. У детей зарегистрировано три случая вирусного энцефалита и один Болезни Лайма», — говорится в telegram-канале управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Всего в этом году с укусами клещей в больницы Прикамья обратились 13 778 человек. В основном люди сталкивались с клещами при посещении своих дачных участков и лесов. Почти 40% обследованных клещей оказались заражены иксодовым боррелиозом (Болезнь Лайма), а 1,3% — клещевым вирусным энцефалитом.
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