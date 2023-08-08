В Екатеринбурге выпустили марку, за которой будут охотиться филателисты. Фото

В Екатеринбурге выпустили марку в честь Международного фестиваля университетского спорта

08 августа 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Всего будет выпущено 88 тысяч экземпляров Фото: Московец Илья © URA.RU Одну из главных строительных достояний Международного фестиваля университетского спорта — Дворца водных видов спорта — поместили на марку, за которой в скором времени будут охотиться филателисты. На ее презентации в Екатеринбурге побывал корреспондент URA.RU. «Выбор Дворца водных видов спорта в качестве объекта памятной марки Международного фестиваля университетского спорта не случаен. Мы искренне гордимся этим объектом — он был построен согласно всем последним требования проведения международных соревнований по водным видам спорта и оснащен по последнему слову техники. Этот объект является уникальным для России и одним из лучших в мире», — заявила операционный директор фестиваля Анна Байчибаева. Уже завтра 88 тысяч экземпляров ценностью в 75 рублей поступят в обращение на «Почту России». Заместитель министра цифрового развития и связи Свердловской области Роман Маточкин уверен, что марки поспособствуют продвижению Екатеринбурга и аналога Универсиады в рамках России и за ее пределами. «Я уверен, что марки и конверты займут достойное место в коллекциях филателистов», — заявил Маточкин. Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Программа включает в себя 14 видов спорта — бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол (футзал), настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивную борьбу, теннис, тхэквондо, художественную гимнастику. Для спортсменов подготовили 189 комплектов медалей, они будут квадратной формы. Цены на билеты на фестиваль начинаются от 80 рублей, уже поступило более 500 групповых заявок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одну из главных строительных достояний Международного фестиваля университетского спорта — Дворца водных видов спорта — поместили на марку, за которой в скором времени будут охотиться филателисты. На ее презентации в Екатеринбурге побывал корреспондент URA.RU. «Выбор Дворца водных видов спорта в качестве объекта памятной марки Международного фестиваля университетского спорта не случаен. Мы искренне гордимся этим объектом — он был построен согласно всем последним требования проведения международных соревнований по водным видам спорта и оснащен по последнему слову техники. Этот объект является уникальным для России и одним из лучших в мире», — заявила операционный директор фестиваля Анна Байчибаева. Уже завтра 88 тысяч экземпляров ценностью в 75 рублей поступят в обращение на «Почту России». Заместитель министра цифрового развития и связи Свердловской области Роман Маточкин уверен, что марки поспособствуют продвижению Екатеринбурга и аналога Универсиады в рамках России и за ее пределами. «Я уверен, что марки и конверты займут достойное место в коллекциях филателистов», — заявил Маточкин. Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Программа включает в себя 14 видов спорта — бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол (футзал), настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивную борьбу, теннис, тхэквондо, художественную гимнастику. Для спортсменов подготовили 189 комплектов медалей, они будут квадратной формы. Цены на билеты на фестиваль начинаются от 80 рублей, уже поступило более 500 групповых заявок.