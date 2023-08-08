Свердловчане заплатили за отель в Абхазии, но остались без отдыха

Подбирая вариант отдыха на море, супруги столкнулись с мошенниками Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Житель Тавды (Свердловская область) дважды перевел деньги за отель в Абхазии, но так и не смог улететь на отдых. Пожилой мужчина стал жертвой мошенников, рассказали URA.RU в муниципальном отделе МВД России «Тавдинский».

«В июле <…> местный житель 1957 года рождения решил забронировать отель <…>, чтобы отправиться на отдых с супругой. Найдя подходящий сайт, мужчина заполнил анкету, позднее с ним связалась девушка, которая представилась сотрудницей отеля. Далее она рассказала, как произвести оплату на сумму 44 000 рублей», — рассказали в полиции Тавды.

Поскольку после перевода денег мужчине не пришло смс-уведомление, он решил, что случился сбой и отправил еще 44 тысячи рублей повторно. Когда не пришло и второе сообщение, он отправился в банк, где узнал, что произвел оплату дважды на общую сумму 88 тысяч рублей.

«Мужчина попытался связаться с гостиницей по номеру, с которого ему звонили, но там перестали отвечать на звонки. Когда гражданин смог дозвониться до настоящего отеля, ему объяснили, что никакой брони нет, и он стал жертвой мошенников», — добавили в полиции.

Как удалось выяснить корреспонденту у источника в туриндустрии, речь идет об отеле в Абхазии. В данный момент следственным отделом возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».