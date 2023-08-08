КамАЗ с буксиром спровоцировал массовое ДТП на челябинской трассе

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Грузовые машины с зерном. Курган, камаз, водитель камаза
Водитель и пассажир КамАЗа госпитализированы (фото из архива) Фото:

Причиной массового ДТП на трассе М5 «Урал» в Челябинской области стал КамАЗ с буксиром. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

«Водитель КамАЗ с буксируемым КамАЗом (на жесткой сцепке) при неустановленных обстоятельствах допустил занос буксируемого транспортного средства. После он столкнулся со встречной „Газелью“, а та врезалась во встречный МАЗ, который от удара наехал на барьерное ограждение. КамАЗ продолжил движение и столкнулся со встречной Toyota Corolla, затем опрокинулся в кювет», — сообщается в паблике областной Госавтоинпекции.

В результате аварии погиб водитель «Газели» 1977 года рождения. Водитель и пассажир КамАЗа госпитализированы.

Ранее URA.RU сообщало, что авария произошла на 1601-м километре трассы недалеко от Сима. Движение на участке, где случилось ДТП, идет в штатном режиме.

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Причиной массового ДТП на трассе М5 «Урал» в Челябинской области стал КамАЗ с буксиром. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. «Водитель КамАЗ с буксируемым КамАЗом (на жесткой сцепке) при неустановленных обстоятельствах допустил занос буксируемого транспортного средства. После он столкнулся со встречной „Газелью“, а та врезалась во встречный МАЗ, который от удара наехал на барьерное ограждение. КамАЗ продолжил движение и столкнулся со встречной Toyota Corolla, затем опрокинулся в кювет», — сообщается в паблике областной Госавтоинпекции. В результате аварии погиб водитель «Газели» 1977 года рождения. Водитель и пассажир КамАЗа госпитализированы. Ранее URA.RU сообщало, что авария произошла на 1601-м километре трассы недалеко от Сима. Движение на участке, где случилось ДТП, идет в штатном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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