Предварительно, в аварии погиб один человек, еще двое пострадали
На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области, в районе Сима, столкнулись пять автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, предварительно, в массовой аварии погиб один человек.
«По предварительным данным, около 16:50 на 1601 километре трассы М-5 произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. По предварительной информации, в результате аварии один человек погиб и двое получили травмы», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что на месте работают три экипажа ДПС. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Предварительно, в аварии погиб один человек
Обстоятельства ДТП выясняются
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