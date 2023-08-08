Предварительно, в аварии погиб один человек, еще двое пострадали Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области, в районе Сима, столкнулись пять автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, предварительно, в массовой аварии погиб один человек.

«По предварительным данным, около 16:50 на 1601 километре трассы М-5 произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. По предварительной информации, в результате аварии один человек погиб и двое получили травмы», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что на месте работают три экипажа ДПС. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Предварительно, в аварии погиб один человек Фото: Андрей Кудрин в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «ВКонтакте»