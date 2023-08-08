На челябинской трассе столкнулись пять автомобилей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
Предварительно, в аварии погиб один человек, еще двое пострадали Фото:

На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области, в районе Сима, столкнулись пять автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, предварительно, в массовой аварии погиб один человек.

«По предварительным данным, около 16:50 на 1601 километре трассы М-5 произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. По предварительной информации, в результате аварии один человек погиб и двое получили травмы», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что на месте работают три экипажа ДПС. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Предварительно, в аварии погиб один человек
Предварительно, в аварии погиб один человек
Фото:
Обстоятельства ДТП выясняются
Обстоятельства ДТП выясняются
Фото:

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На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области, в районе Сима, столкнулись пять автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, предварительно, в массовой аварии погиб один человек. «По предварительным данным, около 16:50 на 1601 километре трассы М-5 произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. По предварительной информации, в результате аварии один человек погиб и двое получили травмы», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что на месте работают три экипажа ДПС. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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