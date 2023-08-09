РЖД открыли продажи билетов на самолеты

09 августа 2023 в 05:45 Размер текста - 17 +

Клиенты РЖД смогут комбинировать несколько видов транспорта Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российские железные дороги (ОАО «РЖД») на своем сайте открыли продажу билетов на самолеты всех российских авиаперевозчиков. Это позволит клиентам компании путешествовать, комбинируя несколько видов транспорта. «На сайте аккумулирован билетный контент от более 5 тысяч перевозчиков, включая всех железнодорожных в дальнем сообщении, российские авиакомпании, автобусные компании и операторов регулярных водных маршрутов. Пул перевозчиков, безусловно, расширяется», — пишет РИА Новости со ссылкой на собеседника в РЖД. Сайт компании предлагает выстраивать маршрут, комбинируя поезда, самолеты или автобусы. Вся поездка оформляется в рамках одного заказа. Ранее в РЖД рассказывали об эксперименте с подтверждение личности пассажиров на поездах дальнего следования с помощью биометрии. Реализация проекта запланирована на 2024 год.

Российские железные дороги (ОАО «РЖД») на своем сайте открыли продажу билетов на самолеты всех российских авиаперевозчиков. Это позволит клиентам компании путешествовать, комбинируя несколько видов транспорта. «На сайте аккумулирован билетный контент от более 5 тысяч перевозчиков, включая всех железнодорожных в дальнем сообщении, российские авиакомпании, автобусные компании и операторов регулярных водных маршрутов. Пул перевозчиков, безусловно, расширяется», — пишет РИА Новости со ссылкой на собеседника в РЖД. Сайт компании предлагает выстраивать маршрут, комбинируя поезда, самолеты или автобусы. Вся поездка оформляется в рамках одного заказа. Ранее в РЖД рассказывали об эксперименте с подтверждение личности пассажиров на поездах дальнего следования с помощью биометрии. Реализация проекта запланирована на 2024 год.