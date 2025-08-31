Раскрыта судьба россиян, застрявших в тянь-шанских горах Казахстана

Казахстанские спасатели эвакуировали шестерых альпинистов, включая пятерых граждан России, с горного массива Заилийского Алатау в Алматинской области. Об этом сообщило МЧС Казахстана.
«Спасатели МЧС определили геолокацию группы на высоте 4300 метров и эвакуировали с помощью вертолета всех туристов, среди которых пять человек являются гражданами РФ», — сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана, в официальном telegram-канале опубликовано видео спасения. Отмечается, что эвакуацию удалось провести несмотря на отсутствие связи.
По данным спасателей, двое участников получили травмы ног, группа не смогла продолжить из-за этого маршрут и нуждалась в срочной помощи. Травмы были получены альпинистами из-за камнепада на пике Сатпаева.
