В туалете Москвы нашли живого младенца

Мать и ребенок были доставлены в больницу
Мать и ребенок были доставлены в больницу

В Москве возбуждено уголовное дело против местной жительницы, подозреваемой в покушении на убийство новорожденного сына, сообщает Следственный комитет России по Москве. По данным следствия, женщина родила живого мальчика и оставила его в унитазе.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)», — сообщается в telegram-канале Следственного комитета. Женщина оставила новорожденного мальчика в унитазе, однако заметившая это соседка вызвала скорую помощь и ребенка доставили в больницу.

Мать ребенка была доставлена в больницу. Следственный комитет готовится проводить допрос. О состоянии новорожденного не сообщается.

