Глава СК откликнулся на призыв свердловчан остановить стройку на горе, где сражался Пугачев

Активисты выступили против застройки горы Бессонова в Сысерти Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по застройке горы Бессонова в Сысерти (Свердловская область). В 1774 году здесь происходило сражение с войском Емельяна Пугачева. Гора является природной и исторической достопримечательностью, пишут местные активисты. Сейчас там ведется строительство «Горного парка», а в будущем планируется открыть термальный комплекс, сообщается в группе «Приемная председателя СКР» в соцсети «ВКонтакте».

«Председатель СКР Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки по сообщению о несогласии с застройкой горы Бессонова в Свердловской области», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в группе СКР в соцсети «ВКонтакте» местная активистка Елена Шешина пожаловалась на то, что на горе Бессонова в Сысерти начали сооружать «Горный парк». «Вопреки заявленному в проекте сохранению исторической и природной среды города, строительство парка разрушает природу и исторический ландшафт центральной части города», — отмечает она.

Более того, в июле 2023 года на месте земляных работ жители нашли артефакты, а значит приостановить строительные работы и провести археологическое исследование территории. В 1774 году на горе проходило сражение с войском Емельяна Пугачева. Также активисты переживают, что в скором времени строительство может начать компания Baden Family. Руководство анонсировало, что здесь появится термальный и гостиничный комплекс, но строительных работ компания пока не ведет.