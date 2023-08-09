Шойгу обвинил Запад в эскалации украинского конфликта: главное к вечеру 9 августа

09 августа 2023 в 22:24 Размер текста - 17 +

Страны Запада виновны в эскалации конфликта на Украине из-за продолжающихся поставок оружия Киеву. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. URA.RU приводит главные новости к вечеру 9 августа.