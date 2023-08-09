Шойгу обвинил Запад в эскалации украинского конфликта: главное к вечеру 9 августа

Сергей Шойгу также отметил, что Польша собирается оккупировать Западную Украину
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Страны Запада виновны в эскалации конфликта на Украине из-за продолжающихся поставок оружия Киеву. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. URA.RU приводит главные новости к вечеру 9 августа.
- Запад, поставляя Украине оружие, создает угрозы для эскалации конфликта. Шойгу отметил, что партнеры Украины готовы вкладывать в Киев значительную часть имеющихся ресурсов. Также Шойгу заявил, что Польша обдумывает оккупацию Западной Украины. Для этого страна планирует создать регулярное польско-украинское соединение.
- Украинские беспилотники пытались атаковать Москву. На подлете они были сбиты. В Минобороны России отметили, что Киеву не удалось совершить очередной акт теракта.
- Группировка «Центр» не дала отрядам Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на сватовском и краснолиманском направлениях. Были пресечены шесть атак. Возле Старомайорского были уничтожены скопления живой силы противника. На купянском направлении российские бойцы улучшили тактическое положение. Они продолжают наступление на украинские позиции, передает Пятый канал.
- Во время боев на территории Донбасса армия Украины теряет до 80% военных. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
- Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) планирует организовать встречу между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. По его плану, такое может произойти во время будущей конференции ООН.
- Во время новой военной поставки, Украина получит огромное количество танков. Речь идет о минимум 30 машинах Leopard первого поколения.
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