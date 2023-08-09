Президент ОАЭ собирается организовать встречу Путина и Зеленского

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин еще не комментировал участие во встрече с Владимиром Зеленским во время конференции ООН Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян заявил, что собирается организовать встречу российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Он предложил провести встречу во время будущей конференции ООН.

«Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян хотел бы организовать встречу Путина и Зеленского во время предстоящей конференции ООН по климату COP28, которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае», — передает желание президента ОАЭ латвийская газета L’Orient-Le Jour. Однако президенты России и Украины еще не подтверждали эту информацию.

Ранее Зеленский неоднократно отказывался от переговоров с Россией из-за украинского кризиса. Однако российская сторона отмечала, что она открыта к диалогу. Украинский лидер даже узаконил отказ от переговоров с Путиным в 2022 году.

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Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян заявил, что собирается организовать встречу российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Он предложил провести встречу во время будущей конференции ООН. «Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян хотел бы организовать встречу Путина и Зеленского во время предстоящей конференции ООН по климату COP28, которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае», — передает желание президента ОАЭ латвийская газета L’Orient-Le Jour. Однако президенты России и Украины еще не подтверждали эту информацию. Ранее Зеленский неоднократно отказывался от переговоров с Россией из-за украинского кризиса. Однако российская сторона отмечала, что она открыта к диалогу. Украинский лидер даже узаконил отказ от переговоров с Путиным в 2022 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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