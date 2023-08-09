Президент ОАЭ собирается организовать встречу Путина и Зеленского

09 августа 2023 в 19:44 Размер текста - 17 +

Владимир Путин еще не комментировал участие во встрече с Владимиром Зеленским во время конференции ООН Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян заявил, что собирается организовать встречу российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Он предложил провести встречу во время будущей конференции ООН. «Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян хотел бы организовать встречу Путина и Зеленского во время предстоящей конференции ООН по климату COP28, которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае», — передает желание президента ОАЭ латвийская газета L’Orient-Le Jour . Однако президенты России и Украины еще не подтверждали эту информацию. Ранее Зеленский неоднократно отказывался от переговоров с Россией из-за украинского кризиса. Однако российская сторона отмечала, что она открыта к диалогу. Украинский лидер даже узаконил отказ от переговоров с Путиным в 2022 году.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян заявил, что собирается организовать встречу российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Он предложил провести встречу во время будущей конференции ООН. «Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян хотел бы организовать встречу Путина и Зеленского во время предстоящей конференции ООН по климату COP28, которая пройдет с 30 ноября по 12 декабря в Дубае», — передает желание президента ОАЭ латвийская газета L’Orient-Le Jour. Однако президенты России и Украины еще не подтверждали эту информацию. Ранее Зеленский неоднократно отказывался от переговоров с Россией из-за украинского кризиса. Однако российская сторона отмечала, что она открыта к диалогу. Украинский лидер даже узаконил отказ от переговоров с Путиным в 2022 году.