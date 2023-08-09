Группировка «Центр» сорвала шесть атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях

В ходе активной обороны, проводимой на сватовском и краснолиманском направлениях, подразделения группировки войск «Центр» успешно отразили шесть попыток атак со стороны 21-й, 42-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск „Центр“ при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак ВСУ», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что войска группировки находятся в фазе активной обороны, проводимой на сватовском и краснолиманском направлениях.
Со стороны ВСУ атаки предпринимали 21-я и 42-я механизированная бригада, а также 68-я егерская бригада. Во время боестолкновений, была предоставлена поддержка огнем артиллерии и авиации. В результате этих противостояний, украинская армия потеряла около 60 военных, а также были уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина и два автомобиля «Пикап», заключили в Минобороны.
В ходе активной обороны, проводимой на сватовском и краснолиманском направлениях, подразделения группировки войск «Центр» успешно отразили шесть попыток атак со стороны 21-й, 42-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Подразделениями группировки войск „Центр“ при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак ВСУ», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что войска группировки находятся в фазе активной обороны, проводимой на сватовском и краснолиманском направлениях. Со стороны ВСУ атаки предпринимали 21-я и 42-я механизированная бригада, а также 68-я егерская бригада. Во время боестолкновений, была предоставлена поддержка огнем артиллерии и авиации. В результате этих противостояний, украинская армия потеряла около 60 военных, а также были уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина и два автомобиля «Пикап», заключили в Минобороны.