Артиллерия РФ уничтожила пехоту ВСУ возле Старомайорского

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, рсзо град, полигон еланский, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
В ходе боев были поражены пункты дислокации украинских войск в районе Старомайорского Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты при помощи артиллерии уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Огнем гаубичной артиллерии уничтожены два опорных пункта ВСУ в районе Угледара, а также выдвигающаяся в направлении Старомайорского группа пехоты противника», — сказал Чехов ТАСС. Он добавил, что также был уничтожен пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Новодонецкого.

По словам Чехова, ВС РФ уничтожили украинские минометные расчеты восточнее Водяного, районах совхоза «Октябрь» и Равнополь в ходе контрбатарейной борьбы. Также в ходе боев были поражены пункты дислокации украинских войск в районе Старомайорского, а также уничтожен беспилотник «Пума».

Ранее сообщалось, что ВС РФ защитили Урожайное от украинских войск. При помощи артиллерии российские военные отразили несколько атак ВСУ в направлении поселка Урожайное в Донецкой Народной Республике.

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Российские солдаты при помощи артиллерии уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. «Огнем гаубичной артиллерии уничтожены два опорных пункта ВСУ в районе Угледара, а также выдвигающаяся в направлении Старомайорского группа пехоты противника», — сказал Чехов ТАСС. Он добавил, что также был уничтожен пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Новодонецкого. По словам Чехова, ВС РФ уничтожили украинские минометные расчеты восточнее Водяного, районах совхоза «Октябрь» и Равнополь в ходе контрбатарейной борьбы. Также в ходе боев были поражены пункты дислокации украинских войск в районе Старомайорского, а также уничтожен беспилотник «Пума». Ранее сообщалось, что ВС РФ защитили Урожайное от украинских войск. При помощи артиллерии российские военные отразили несколько атак ВСУ в направлении поселка Урожайное в Донецкой Народной Республике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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