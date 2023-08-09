Артиллерия РФ уничтожила пехоту ВСУ возле Старомайорского 09 августа 2023 в 07:12 Размер текста - 17 + В ходе боев были поражены пункты дислокации украинских войск в районе Старомайорского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты при помощи артиллерии уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. «Огнем гаубичной артиллерии уничтожены два опорных пункта ВСУ в районе Угледара, а также выдвигающаяся в направлении Старомайорского группа пехоты противника», — сказал Чехов ТАСС. Он добавил, что также был уничтожен пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Новодонецкого. По словам Чехова, ВС РФ уничтожили украинские минометные расчеты восточнее Водяного, районах совхоза «Октябрь» и Равнополь в ходе контрбатарейной борьбы. Также в ходе боев были поражены пункты дислокации украинских войск в районе Старомайорского, а также уничтожен беспилотник «Пума». Ранее сообщалось, что ВС РФ защитили Урожайное от украинских войск. При помощи артиллерии российские военные отразили несколько атак ВСУ в направлении поселка Урожайное в Донецкой Народной Республике. Российские солдаты при помощи артиллерии уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. «Огнем гаубичной артиллерии уничтожены два опорных пункта ВСУ в районе Угледара, а также выдвигающаяся в направлении Старомайорского группа пехоты противника», — сказал Чехов ТАСС. Он добавил, что также был уничтожен пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Новодонецкого. По словам Чехова, ВС РФ уничтожили украинские минометные расчеты восточнее Водяного, районах совхоза «Октябрь» и Равнополь в ходе контрбатарейной борьбы. Также в ходе боев были поражены пункты дислокации украинских войск в районе Старомайорского, а также уничтожен беспилотник «Пума». Ранее сообщалось, что ВС РФ защитили Урожайное от украинских войск. При помощи артиллерии российские военные отразили несколько атак ВСУ в направлении поселка Урожайное в Донецкой Народной Республике. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям