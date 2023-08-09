09 августа 2023

Аренда жилья для студентов вблизи главного челябинского вуза доходит до 45 тысяч рублей. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Челябинска, город челябинск, юургу
Аренда однокомнатных квартир вблизи вузов стоит от 12 до 45 тысяч рублей Фото:

Аренда однокомнатных квартир вблизи Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) доходит до 45 тысяч рублей. Про цены на жилье для студентов URA.RU рассказали в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«Самым дорогостоящим стало жилье вблизи ЮУрГУ. Цена за однокомнатные квартиры и студии там доходит до 45 тысяч рублей, а минимальный порог равен 13 тысячам рублей. В стоимость зачастую не включены оплата коммунальных платежей, комиссия риэлтору и залог», — заявили в КСП.

Наиболее низкую стоимость нашли вблизи главного корпуса Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) — от 12 до 33 тысяч рублей. У Челябинского госинститута культуры (ЧГИК) цены варьируются от 13 до 25 тысяч. Рядом с Южно-Уральским медицинским госуниверситетом (ЮУрГМУ) порог немного выше — от 14 до 25 тысяч рублей.

Цена на студенческие общежития находится в диапазоне от 800 до тысячи рублей за месяц. При этом места там ограничены и предоставляются на конкурсной основе. Аудиторы также отметили, что в большинстве вузов администрация или профсоюзы помогают и проводят консультации по жилищным вопросам.

Эксперты отметили снижение предложений по аренде в сравнении с 2022 годом. Основными причинами назвали увеличение стоимости покупки жилья, ужесточение правил по ипотеке, сокращение удаленной работы и возвращение горожан после отъезда в 2022 году.

В КСП перед арендой жилья советуют не доверять устным договоренностям и подписывать договор только после внимательного изучения. Также стоит заранее узнать о дополнительных расходах, не указанных в объявлении, и проверить собственника через выписку из ЕГРН. Это поможет обезопасить себя от мошенников.

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Аренда однокомнатных квартир вблизи Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) доходит до 45 тысяч рублей. Про цены на жилье для студентов URA.RU рассказали в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «Самым дорогостоящим стало жилье вблизи ЮУрГУ. Цена за однокомнатные квартиры и студии там доходит до 45 тысяч рублей, а минимальный порог равен 13 тысячам рублей. В стоимость зачастую не включены оплата коммунальных платежей, комиссия риэлтору и залог», — заявили в КСП. Наиболее низкую стоимость нашли вблизи главного корпуса Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) — от 12 до 33 тысяч рублей. У Челябинского госинститута культуры (ЧГИК) цены варьируются от 13 до 25 тысяч. Рядом с Южно-Уральским медицинским госуниверситетом (ЮУрГМУ) порог немного выше — от 14 до 25 тысяч рублей. Цена на студенческие общежития находится в диапазоне от 800 до тысячи рублей за месяц. При этом места там ограничены и предоставляются на конкурсной основе. Аудиторы также отметили, что в большинстве вузов администрация или профсоюзы помогают и проводят консультации по жилищным вопросам. Эксперты отметили снижение предложений по аренде в сравнении с 2022 годом. Основными причинами назвали увеличение стоимости покупки жилья, ужесточение правил по ипотеке, сокращение удаленной работы и возвращение горожан после отъезда в 2022 году. В КСП перед арендой жилья советуют не доверять устным договоренностям и подписывать договор только после внимательного изучения. Также стоит заранее узнать о дополнительных расходах, не указанных в объявлении, и проверить собственника через выписку из ЕГРН. Это поможет обезопасить себя от мошенников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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