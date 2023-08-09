Аренда однокомнатных квартир вблизи вузов стоит от 12 до 45 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аренда однокомнатных квартир вблизи Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) доходит до 45 тысяч рублей. Про цены на жилье для студентов URA.RU рассказали в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«Самым дорогостоящим стало жилье вблизи ЮУрГУ. Цена за однокомнатные квартиры и студии там доходит до 45 тысяч рублей, а минимальный порог равен 13 тысячам рублей. В стоимость зачастую не включены оплата коммунальных платежей, комиссия риэлтору и залог», — заявили в КСП.

Наиболее низкую стоимость нашли вблизи главного корпуса Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) — от 12 до 33 тысяч рублей. У Челябинского госинститута культуры (ЧГИК) цены варьируются от 13 до 25 тысяч. Рядом с Южно-Уральским медицинским госуниверситетом (ЮУрГМУ) порог немного выше — от 14 до 25 тысяч рублей.

Цена на студенческие общежития находится в диапазоне от 800 до тысячи рублей за месяц. При этом места там ограничены и предоставляются на конкурсной основе. Аудиторы также отметили, что в большинстве вузов администрация или профсоюзы помогают и проводят консультации по жилищным вопросам.

Эксперты отметили снижение предложений по аренде в сравнении с 2022 годом. Основными причинами назвали увеличение стоимости покупки жилья, ужесточение правил по ипотеке, сокращение удаленной работы и возвращение горожан после отъезда в 2022 году.

В КСП перед арендой жилья советуют не доверять устным договоренностям и подписывать договор только после внимательного изучения. Также стоит заранее узнать о дополнительных расходах, не указанных в объявлении, и проверить собственника через выписку из ЕГРН. Это поможет обезопасить себя от мошенников.

фото: пресс-служба Контрольно-счетной палаты Челябинской области