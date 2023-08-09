09 августа 2023

РПЦ проведет реконструкцию собора, который покинет пермская галерея

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, николай чудотворец, соборная площадь, виды перми, пермь, художественная галерея, свято преображенский храм
Работы по реставрации и реконструкции займут несколько лет Фото:

Пермская епархия РПЦ начала разрабатывать проектную документацию на реставрацию Спасо-Преображенского кафедрального собора, в котором сейчас располагается художественная галерея. После того как она переедет, епархия планирует провести реконструкцию внутренних помещений собора и возобновить богослужения.

«Как уточнили в епархии, реставрация — сложный проект, реализация которого займет несколько лет. Как сообщила начальник инспекции по охране объектов культурного наследия Анна Князева, разрешение разработку проектной документации выдано 23 января этого года. Полный перечень работ, которые будут проводиться в здании собора, будет определен проектным решением. На данный момент документация в адрес инспекции не поступала», — сообщает интернет-газета «Текст».

Пермская художественная галерея располагается в Спасо-Преображенском соборе с 1932 года. Его здание в конце 2011 года было передано в собственность РПЦ. Новое здание для галереи строят на территории социокультурного пространства «Завода Шпагина». Подготовка к переезду должна начаться 1 октября, после чего залы в Спасо-Преображенском соборе будут закрыты для посетителей.

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Пермская епархия РПЦ начала разрабатывать проектную документацию на реставрацию Спасо-Преображенского кафедрального собора, в котором сейчас располагается художественная галерея. После того как она переедет, епархия планирует провести реконструкцию внутренних помещений собора и возобновить богослужения. «Как уточнили в епархии, реставрация — сложный проект, реализация которого займет несколько лет. Как сообщила начальник инспекции по охране объектов культурного наследия Анна Князева, разрешение разработку проектной документации выдано 23 января этого года. Полный перечень работ, которые будут проводиться в здании собора, будет определен проектным решением. На данный момент документация в адрес инспекции не поступала», — сообщает интернет-газета «Текст». Пермская художественная галерея располагается в Спасо-Преображенском соборе с 1932 года. Его здание в конце 2011 года было передано в собственность РПЦ. Новое здание для галереи строят на территории социокультурного пространства «Завода Шпагина». Подготовка к переезду должна начаться 1 октября, после чего залы в Спасо-Преображенском соборе будут закрыты для посетителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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