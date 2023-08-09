09 августа 2023

Екатеринбургские таможенники пресекли ввоз сотни флаконов с парфюмом из Азербайджана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный контроль плодовоовощной продукции. Екатеринбург, екатеринбургская таможня, таможенник, баландин сергей
В Кольцово у азербайджанца изъяли партию парфюма Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцов таможенники выявили ввоз крупной партии парфюма из Азербайджана. Порядка 40 килограммов продукции были изъяты и отправлены на экспертизу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уральского таможенного управления».

«Более 40 килограммов парфюмерных флаконов, бутылочек с маслами, пробирками и шприцами для разлива обнаружили таможенники у 33-летнего жителя Азербайджана. Пассажир рейса „Баку-Екатеринбурга“ для прохождения таможенного контроля выбрал „зеленый“ коридор, заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих декларации. В ходе досмотра багажа инспекторы обнаружили 407 емкостей и комплектующих к флаконам в разборном виде», — сказано в сообщении.

Доказать азербайджанцу, что парфюмерия покупалась им для личного пользования не удалось. Мужчина не был ознакомлен с таможенными правилами о перевозке подобной продукции, теперь ему грозит административный штраф. Товары изъяты и отправлены на экспертизу.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге сотрудники таможни пресекли попытку ввоза 384-х пар нелегальных кроссовок. Предприниматель из Бурятии пытался провезти всего 1671 коробку со спортивной обувью.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцов таможенники выявили ввоз крупной партии парфюма из Азербайджана. Порядка 40 килограммов продукции были изъяты и отправлены на экспертизу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уральского таможенного управления». «Более 40 килограммов парфюмерных флаконов, бутылочек с маслами, пробирками и шприцами для разлива обнаружили таможенники у 33-летнего жителя Азербайджана. Пассажир рейса „Баку-Екатеринбурга“ для прохождения таможенного контроля выбрал „зеленый“ коридор, заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих декларации. В ходе досмотра багажа инспекторы обнаружили 407 емкостей и комплектующих к флаконам в разборном виде», — сказано в сообщении. Доказать азербайджанцу, что парфюмерия покупалась им для личного пользования не удалось. Мужчина не был ознакомлен с таможенными правилами о перевозке подобной продукции, теперь ему грозит административный штраф. Товары изъяты и отправлены на экспертизу. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге сотрудники таможни пресекли попытку ввоза 384-х пар нелегальных кроссовок. Предприниматель из Бурятии пытался провезти всего 1671 коробку со спортивной обувью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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