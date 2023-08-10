Мэрия Нижнего Тагила выделила горожанину квартиру без унитаза

Жителю Нижнего Тагила мэрия выделила в социальный наем квартиру, в которой не оказалось даже унитаза. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.
«На момент прокурорской проверки квартира находилась в неудовлетворительном состоянии. Электроснабжение, водоснабжение, водоотведение и газоснабжение отсутствовали; электропровода висели на скрутках; отсутствовали унитаз и газовая плита. То есть состояние переданного жилого помещения исключало возможность проживания там», — сказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать мэрию Нижнего Тагила привести квартиру в пригодное для проживания состояние. Иск был удовлетворен.
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