Мэрия Нижнего Тагила выделила горожанину квартиру без унитаза

10 августа 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Тагильчанину выделили квартиру без унитаза Фото: Илья Московец © URA.RU Жителю Нижнего Тагила мэрия выделила в социальный наем квартиру, в которой не оказалось даже унитаза. В дело пришлось вмешаться прокуратуре. «На момент прокурорской проверки квартира находилась в неудовлетворительном состоянии. Электроснабжение, водоснабжение, водоотведение и газоснабжение отсутствовали; электропровода висели на скрутках; отсутствовали унитаз и газовая плита. То есть состояние переданного жилого помещения исключало возможность проживания там», — сказали в пресс-службе областной прокуратуры. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать мэрию Нижнего Тагила привести квартиру в пригодное для проживания состояние. Иск был удовлетворен.

Жителю Нижнего Тагила мэрия выделила в социальный наем квартиру, в которой не оказалось даже унитаза. В дело пришлось вмешаться прокуратуре. «На момент прокурорской проверки квартира находилась в неудовлетворительном состоянии. Электроснабжение, водоснабжение, водоотведение и газоснабжение отсутствовали; электропровода висели на скрутках; отсутствовали унитаз и газовая плита. То есть состояние переданного жилого помещения исключало возможность проживания там», — сказали в пресс-службе областной прокуратуры. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать мэрию Нижнего Тагила привести квартиру в пригодное для проживания состояние. Иск был удовлетворен.