Мэрия Нижнего Тагила выделила горожанину квартиру без унитаза

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Клипарт. Магнитогорск, унитаз, подвал
Тагильчанину выделили квартиру без унитаза Фото:

Жителю Нижнего Тагила мэрия выделила в социальный наем квартиру, в которой не оказалось даже унитаза. В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

«На момент прокурорской проверки квартира находилась в неудовлетворительном состоянии. Электроснабжение, водоснабжение, водоотведение и газоснабжение отсутствовали; электропровода висели на скрутках; отсутствовали унитаз и газовая плита. То есть состояние переданного жилого помещения исключало возможность проживания там», — сказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать мэрию Нижнего Тагила привести квартиру в пригодное для проживания состояние. Иск был удовлетворен.

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Жителю Нижнего Тагила мэрия выделила в социальный наем квартиру, в которой не оказалось даже унитаза. В дело пришлось вмешаться прокуратуре. «На момент прокурорской проверки квартира находилась в неудовлетворительном состоянии. Электроснабжение, водоснабжение, водоотведение и газоснабжение отсутствовали; электропровода висели на скрутках; отсутствовали унитаз и газовая плита. То есть состояние переданного жилого помещения исключало возможность проживания там», — сказали в пресс-службе областной прокуратуры. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием обязать мэрию Нижнего Тагила привести квартиру в пригодное для проживания состояние. Иск был удовлетворен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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