Мэрия продает недостроенный офисно-торговый комплекс в Челябинске

14 августа 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Торги по продаже недостроя назначены на 15 августа Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Челябинске 15 августа состоится аукцион по продаже недостроенного торгового комплекса со степенью готовности 10%, расположенного в Калининском районе города по улице Братьев Кашириных. Об этом 14 августа доложила на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой вице-мэр города по правовым вопросам Надежда Рыльская. «На 15 августа назначены торги по продаже недостроя, предназначенного под возведение офисного-торгового комплекса. Объект находится в Калининском районе Челябинска на улице Братьев Кашириных. Степень его готовности — 10%», — сообщила Рыльская. Вице-мэр также сообщила, на данный момент к торгам готовят территорию под комплексное развитие территории в Калининском районе города. Кроме того, уточняются границы участка в Советском районе Челябинска. Всего в городе заключено пять договоров на КРТ по инициативе города и 12 по инициативе собственников земельных участков.

В Челябинске 15 августа состоится аукцион по продаже недостроенного торгового комплекса со степенью готовности 10%, расположенного в Калининском районе города по улице Братьев Кашириных. Об этом 14 августа доложила на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой вице-мэр города по правовым вопросам Надежда Рыльская. «На 15 августа назначены торги по продаже недостроя, предназначенного под возведение офисного-торгового комплекса. Объект находится в Калининском районе Челябинска на улице Братьев Кашириных. Степень его готовности — 10%», — сообщила Рыльская. Вице-мэр также сообщила, на данный момент к торгам готовят территорию под комплексное развитие территории в Калининском районе города. Кроме того, уточняются границы участка в Советском районе Челябинска. Всего в городе заключено пять договоров на КРТ по инициативе города и 12 по инициативе собственников земельных участков.