13 августа 2023
12 августа 2023

Мэрия продает недостроенный офисно-торговый комплекс в Челябинске

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Торги по продаже недостроя назначены на 15 августа Фото:

В Челябинске 15 августа состоится аукцион по продаже недостроенного торгового комплекса со степенью готовности 10%, расположенного в Калининском районе города по улице Братьев Кашириных. Об этом 14 августа доложила на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой вице-мэр города по правовым вопросам Надежда Рыльская.

«На 15 августа назначены торги по продаже недостроя, предназначенного под возведение офисного-торгового комплекса. Объект находится в Калининском районе Челябинска на улице Братьев Кашириных. Степень его готовности — 10%», — сообщила Рыльская.

Вице-мэр также сообщила, на данный момент к торгам готовят территорию под комплексное развитие территории в Калининском районе города. Кроме того, уточняются границы участка в Советском районе Челябинска. Всего в городе заключено пять договоров на КРТ по инициативе города и 12 по инициативе собственников земельных участков.

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В Челябинске 15 августа состоится аукцион по продаже недостроенного торгового комплекса со степенью готовности 10%, расположенного в Калининском районе города по улице Братьев Кашириных. Об этом 14 августа доложила на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой вице-мэр города по правовым вопросам Надежда Рыльская. «На 15 августа назначены торги по продаже недостроя, предназначенного под возведение офисного-торгового комплекса. Объект находится в Калининском районе Челябинска на улице Братьев Кашириных. Степень его готовности — 10%», — сообщила Рыльская. Вице-мэр также сообщила, на данный момент к торгам готовят территорию под комплексное развитие территории в Калининском районе города. Кроме того, уточняются границы участка в Советском районе Челябинска. Всего в городе заключено пять договоров на КРТ по инициативе города и 12 по инициативе собственников земельных участков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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