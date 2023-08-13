Мэрия продает недостроенный офисно-торговый комплекс в Челябинске

В Челябинске 15 августа состоится аукцион по продаже недостроенного торгового комплекса со степенью готовности 10%, расположенного в Калининском районе города по улице Братьев Кашириных. Об этом 14 августа доложила на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой вице-мэр города по правовым вопросам Надежда Рыльская.
«На 15 августа назначены торги по продаже недостроя, предназначенного под возведение офисного-торгового комплекса. Объект находится в Калининском районе Челябинска на улице Братьев Кашириных. Степень его готовности — 10%», — сообщила Рыльская.
Вице-мэр также сообщила, на данный момент к торгам готовят территорию под комплексное развитие территории в Калининском районе города. Кроме того, уточняются границы участка в Советском районе Челябинска. Всего в городе заключено пять договоров на КРТ по инициативе города и 12 по инициативе собственников земельных участков.
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