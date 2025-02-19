Челябинская область вошла в топ регионов-лидеров по срокам строительства жилья. Скрин

Высотки в Челябинской области девелоперы строят за год и 9 месяцев
© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем высотки девелоперы возводят в регионе за 369 дней
В среднем высотки девелоперы возводят в регионе за 369 дней Фото:

Челябинская область по состоянию на февраль 2025 года вошла в топ-3 регионов, в которых жилье возводится наиболее быстрыми темпами. В среднем многоквартирные высотные дома общей площадью 7300 квадратных метров застройщики возводят за год и 9 месяцев, сообщается на едином ресурсе застройщиков (ЕРЗ).

«Челябинская область поднялась на третью строчку по скорости возведения жилья среди регионов с высокой активностью строительства. В регионе в основном строят панельные 13-этажные высотки. Общая площадь таких домов — 7300 квадратных метров», — сообщается на сайте ЕРЗ.

Скорость строительства жилья в регионе с января по февраль 2025 года сократилась с 654 до 639 дней. Обогнали Челябинскую область только Республика Татарстан и Волгоградская область. Там жилые многоэтажки возводятся за 559 и 607 дней соответственно.

Челябинская область поднялась на третью строчку топ по скорости возведения жилья среди регионов с высокой активностью строительства
Челябинская область поднялась на третью строчку топ по скорости возведения жилья среди регионов с высокой активностью строительства
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Челябинская область по состоянию на февраль 2025 года вошла в топ-3 регионов, в которых жилье возводится наиболее быстрыми темпами. В среднем многоквартирные высотные дома общей площадью 7300 квадратных метров застройщики возводят за год и 9 месяцев, сообщается на едином ресурсе застройщиков (ЕРЗ). «Челябинская область поднялась на третью строчку по скорости возведения жилья среди регионов с высокой активностью строительства. В регионе в основном строят панельные 13-этажные высотки. Общая площадь таких домов — 7300 квадратных метров», — сообщается на сайте ЕРЗ. Скорость строительства жилья в регионе с января по февраль 2025 года сократилась с 654 до 639 дней. Обогнали Челябинскую область только Республика Татарстан и Волгоградская область. Там жилые многоэтажки возводятся за 559 и 607 дней соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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