Челябинская область по состоянию на февраль 2025 года вошла в топ-3 регионов, в которых жилье возводится наиболее быстрыми темпами. В среднем многоквартирные высотные дома общей площадью 7300 квадратных метров застройщики возводят за год и 9 месяцев, сообщается на едином ресурсе застройщиков (ЕРЗ).
«Челябинская область поднялась на третью строчку по скорости возведения жилья среди регионов с высокой активностью строительства. В регионе в основном строят панельные 13-этажные высотки. Общая площадь таких домов — 7300 квадратных метров», — сообщается на сайте ЕРЗ.
Скорость строительства жилья в регионе с января по февраль 2025 года сократилась с 654 до 639 дней. Обогнали Челябинскую область только Республика Татарстан и Волгоградская область. Там жилые многоэтажки возводятся за 559 и 607 дней соответственно.
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