Мэрия не разрешила предпринимателю Кристине Семеновой строить магазин на участке площадью 400 квадратных метров в частном секторе в Тракторозаводском районе Челябинска. Об этом сообщается на сайте мэрии.
«Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (магазин). Объект расположен в территориальной зоне малоэтажной жилой застройки по улице Самохина, 36 Б в Тракторозаводском районе», — уточняется на сайте мэрии.
Территория под магазин находится на пересечении улиц Сергея Герасимова и Ферганской в микрорайоне Чурилово. Как сообщается в документации, отказ связан с тем, что земельный участок, на котором предприниматель планирует построить магазин, предназначен под строительство частного дома.
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