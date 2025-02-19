Мэрия Челябинска запретила бизнесвумен строить магазин в частном секторе. Скрин

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Открыть магазин бизнес-леди планировала на земельном участке с развитой инфраструктурой
Открыть магазин бизнес-леди планировала на земельном участке с развитой инфраструктурой Фото:

Мэрия не разрешила предпринимателю Кристине Семеновой строить магазин на участке площадью 400 квадратных метров в частном секторе в Тракторозаводском районе Челябинска. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (магазин). Объект расположен в территориальной зоне малоэтажной жилой застройки по улице Самохина, 36 Б в Тракторозаводском районе», — уточняется на сайте мэрии.

Территория под магазин находится на пересечении улиц Сергея Герасимова и Ферганской в микрорайоне Чурилово. Как сообщается в документации, отказ связан с тем, что земельный участок, на котором предприниматель планирует построить магазин, предназначен под строительство частного дома.

Земельный участок предназначен под строительство частного дома
Земельный участок предназначен под строительство частного дома
Фото:

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Мэрия не разрешила предпринимателю Кристине Семеновой строить магазин на участке площадью 400 квадратных метров в частном секторе в Тракторозаводском районе Челябинска. Об этом сообщается на сайте мэрии. «Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (магазин). Объект расположен в территориальной зоне малоэтажной жилой застройки по улице Самохина, 36 Б в Тракторозаводском районе», — уточняется на сайте мэрии. Территория под магазин находится на пересечении улиц Сергея Герасимова и Ферганской в микрорайоне Чурилово. Как сообщается в документации, отказ связан с тем, что земельный участок, на котором предприниматель планирует построить магазин, предназначен под строительство частного дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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