Челябинское предприятие отрицает попадание зубов в торт Mirel

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На предприятии заявили о строгом контроле технологии производства
На предприятии заявили о строгом контроле технологии производства Фото:

Челябинское предприятие ОАО «Хлебпром» после обнаружения зубов в торте «Прага» от Mirel провел инструктаж для сотрудников, но отрицает попадание инородных тел в продукцию. Компания утверждает, что собственное расследование не выявило следов зубов на производстве, а технология исключает такую возможность.

«Учитывая вышеизложенное, в том числе контроль готовой продукции на наличие посторонних включений на специализированном оборудовании, а также принимая во внимание характер и размер постороннего предмета. В ходе расследования комиссия пришла к выводу, что попадание такого предмета на производстве исключено», — передает слова ОАО «Хлебпром» telegram-канал «Подъем».

По информации издания «Подъем», представители предприятия подчеркнули, что технология производства включает в себя этап просеивания сырья, фильтрацию ингредиентов, а на линии установлены металлодетекторы. Сотрудники работают в масках, а за процессом ведется видеонаблюдение. Несмотря на все меры, компания провела обучение-инструктаж для работников, чтобы исключить подобные инциденты в будущем.

Жительница Сургута заказала торт «Прага» Mirel в «Перекрестке» с доставкой и обнаружила в нем три зуба. Служба доставки вернула деньги за некачественный продукт. В пресс-службе X5 Group ответили, что проведут внутреннюю проверку c привлечением поставщика.

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Челябинское предприятие ОАО «Хлебпром» после обнаружения зубов в торте «Прага» от Mirel провел инструктаж для сотрудников, но отрицает попадание инородных тел в продукцию. Компания утверждает, что собственное расследование не выявило следов зубов на производстве, а технология исключает такую возможность. «Учитывая вышеизложенное, в том числе контроль готовой продукции на наличие посторонних включений на специализированном оборудовании, а также принимая во внимание характер и размер постороннего предмета. В ходе расследования комиссия пришла к выводу, что попадание такого предмета на производстве исключено», — передает слова ОАО «Хлебпром» telegram-канал «Подъем». По информации издания «Подъем», представители предприятия подчеркнули, что технология производства включает в себя этап просеивания сырья, фильтрацию ингредиентов, а на линии установлены металлодетекторы. Сотрудники работают в масках, а за процессом ведется видеонаблюдение. Несмотря на все меры, компания провела обучение-инструктаж для работников, чтобы исключить подобные инциденты в будущем. Жительница Сургута заказала торт «Прага» Mirel в «Перекрестке» с доставкой и обнаружила в нем три зуба. Служба доставки вернула деньги за некачественный продукт. В пресс-службе X5 Group ответили, что проведут внутреннюю проверку c привлечением поставщика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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