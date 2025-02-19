Челябинское предприятие отрицает попадание зубов в торт Mirel

Челябинское предприятие ОАО «Хлебпром» после обнаружения зубов в торте «Прага» от Mirel провел инструктаж для сотрудников, но отрицает попадание инородных тел в продукцию. Компания утверждает, что собственное расследование не выявило следов зубов на производстве, а технология исключает такую возможность.
«Учитывая вышеизложенное, в том числе контроль готовой продукции на наличие посторонних включений на специализированном оборудовании, а также принимая во внимание характер и размер постороннего предмета. В ходе расследования комиссия пришла к выводу, что попадание такого предмета на производстве исключено», — передает слова ОАО «Хлебпром» telegram-канал «Подъем».
По информации издания «Подъем», представители предприятия подчеркнули, что технология производства включает в себя этап просеивания сырья, фильтрацию ингредиентов, а на линии установлены металлодетекторы. Сотрудники работают в масках, а за процессом ведется видеонаблюдение. Несмотря на все меры, компания провела обучение-инструктаж для работников, чтобы исключить подобные инциденты в будущем.
Жительница Сургута заказала торт «Прага» Mirel в «Перекрестке» с доставкой и обнаружила в нем три зуба. Служба доставки вернула деньги за некачественный продукт. В пресс-службе X5 Group ответили, что проведут внутреннюю проверку c привлечением поставщика.
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