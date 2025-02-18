Что заявил перед приговором осужденный за мошенничество глава Катав-Ивановского района Шиманович

Осужденный за мошенничество катав-ивановский глава выступил с последним словом

18 февраля 2025 в 19:40 Размер текста - 17 +

Николай Шиманович в прениях вспоминал лекции в вузе и доказывал свою невиновность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело главы Катав-Ивановского района Шимановича Глава Катав-Ивановского района (Челябинская область) Николай Шиманович перед приговором произнес длинную речь в свою защиту. Монолог продолжался 52 минуты. Обвиняемый пытался доказать, что преступления по части 4 статьи 159 УК РФ не совершал. Фигурант уголовного дела поставил под сомнение показания основного свидетеля обвинения, жителя Златоуста Константина Потапова. «Траум» по векселю Основным в обвинении стало то, что Шиманович получил 4,4 млн рублей за вексель, который принадлежал челябинской компании ЗАО «СП „Динамика“», находившейся в стадии банкротства. Как доказывало следствие, будущий глава района в период с 29 июля 2019 года по 8 января 2021 года получил деньги от директора златоустовской фирмы «Траум» (также банкрот) Потапова, но своему клиенту их не передал, а оставил себе. Шиманович в то время оказывал «Динамике» юридические услуги. По образованию он юрист и имел адвокатскую контору. Вексель «Сбербанка» передали Потапову, будучи не в состоянии самостоятельно его обналичить. Номинирован он был в евро. Директор «Траума» должен был получить в банке деньги, конвертировать их в рубли на сумму 7,55 млн рублей и вернуть, оставив себе комиссионные в размере 150 тысяч за услугу. Как заявил на суде представитель прокуратуры, Шиманович решил, что если сразу не погашать вексель, то с ростом курса евро на разнице можно заработать. В один день состоялись прения сторон и оглашение приговора суда пресс-служба прокуратуры Челябинской области Фото: «Меня обвиняют в том, что я использовал с корыстной целью доверительные отношения, сложившиеся с конкурсным управляющим ЗАО „СП ‚Динамика‘ Ермаковым. Якобы злоупотребляя доверием последнего и не поставив его в известность о получении от Потапова вышеуказанных денежных средств, умышленно осознавая характер, общественную опасность своих действий, ввел Ермакова в заблуждение. Будто бы обманул управляющего, сообщив о неисполнении ООО ‚Траум‘ условий заключенного ЗАО ‚СП ‚Динамика‘ договора поручения от 16 июня 2019 года. Также, по мнению следствия, я не призвал Ермакова обратиться в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о взыскании с ООО ‚Траум‘ задолженности по вышеуказанному договору“, — обрисовал фабулу обвинения Шиманович. Глава района счел, что его вина не доказана, состава преступления нет. Обвинительный приговор, добавил выступивший в прениях, не может быть основан на предположениях — необходимо исследовать совокупность доказательств. Шиманович считает, что деньгами завладел не он — это мог сделать Потапов. Версию о передаче средств юристу тот выдумал, чтобы снять с себя ответственность. В деле Потапов проходит свидетелем. Золотой запас юриста Во время прений теперь уже осужденный Шиманович много времени посвятил анализу обстоятельств дела. Он поставил под сомнения показания Потапова, в которых тот сообщал о конкретных фактах передачи средств в пользу адвоката. «У большинства присутствующих в зале есть высшее юридическое образование. Уверен, что преподаватели кроме теории сдавали также практику. По статьям, связанным с кражей, на лекциях приводят ярчайший пример: это так называемая кража украденного. Речь о прямом умысле, когда в квартире совершается кража золотых вещей, которые затем сдаются в ломбард. Тот, кто сдает вещи в ломбард — какой умысел он преследует? Своровать вещь, украденную до него из квартиры, или причинить ущерб ломбарду, взявшему эту вещь и заплатившему денежные средства?» — сделал отсылку к посторонней практике Шиманович. Затем он перешел на свою ситуацию, вспомнив про заключение эксперта: Потапов получил денежные средства по договору, а затем израсходовал на свои цели. «Возможно, суд посчитает, что какие-то деньги мне от Потапова поступали. Но, исходя из приведенного примера, я даже думать не мог, что причиню ущерб обществу», — подвел итог глава района. Он добавил, что вексель, который он якобы от Ермакова передал Потапову, сам по себе ничего не значит. Необходимо заполнить индоссамент (передаточную запись, показывающую оборот векселя) с печатью и подписью, чтобы получить деньги. «Это как сберкнижка: ее можно украсть, но без паспорта вклад не снять. Следствие же не говорит, как Потапов поставил туда печать, как он поставил индоссамент. Или, может быть, я ее подделал — эту печать и индоссамент, отдав потом Потапову со словами «Я владелец, а на остальное внимания не обращай?». Факт того, что там были печать и индоссамент, подтверждает то, что этот вексель был погашен, и денежные средства по этому обязательству поступили из Сбербанка в «Траум», — заявил Шиманович. Когда Потапов погасил вексель в банке, деньги он перечислить не успел. Шиманович утверждает: Потапов ему сообщил, что по налоговой задолженности расчетный счет арестован. Сумма долга составила 18-19 млн рублей. Основную сумму долга в размере 3,1 млн рублей, по версии следствия, доказанной в суде, руководитель получил 29 июля 2019 года, когда приехал на улицу Аносова к сожительнице Потапова. Того как раз дома не было — он был в командировке в Краснодарском крае. По видеосвязи Потапов убедился в том, что за деньгами прибыл именно Шиманович. Средства в пакете лежали пачками, которые юрист осмотрел и уехал. За рулем находился другой человек. Последующие транши были меньшего размера. Их адвокат получал с помощью банковских карт. Одну пачку денег на 100 тысяч рублей должник забросил прямо в машину Шимановича. Это произошло в августе 2019 года при встрече у златоустовского ресторана. Глава района этот факт отрицал. Как и тот, что в последующем заезжал в автомагазин на восьмой линии проспекта Гагарина в Златоусте, чтобы забрать очередной платеж. Дочери во благо Гособвинение утверждает, что средства поступали в руки Шимановича, минуя законного владельца «СП «Динамика». Было ли это частью изначально придуманной схемы? Обвиняемый в суде утверждал, что все доказательства его причастности к хищению построены на зыбкой почве. В обоснование своей версии Шиманович заявил, что Потапову самому не хватало средств: надо было выдавать зарплату сотрудникам, оплачивать обучение детей, тратиться на бытовые цели. В таких условиях, счел Шиманович, было бы странно, если бы он отдавал деньги посторонним. По словам Шимановича, Потапов получил после конвертации 6,68 млн рублей. «В материалах дела отсутствуют доказательства наших с Потаповым телефонных переговоров. Я ему голубей, что ли, отправлял или каким-то образом телепортировался, чтобы убедить [совершить хищение]? Потапов не спросил меня, что делать дальше с этими деньгами. Он взял и распорядился ими по своему усмотрению», — сказал Шиманович. Несмотря на озвученную версию, суд прислушался ко мнению следствия. То просило назначить подсудимому восемь лет лишения свободы и выплату штрафа в сумме 900 тысяч рублей. Учитывая смягчающие вину обстоятельства в виде положительных характеристик и состояния здоровья, суд несколько смягчил приговор. Назначил Шимановичу наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима в течение семи лет и выплате штрафа в сумме 800 тысяч. Шимановича взяли под стражу в зале суда. Также под арестом оставили имущество — жилье и банковские счета. Следствие утверждало, что присвоенные средства Шиманович использовал для улучшения благосостояния дочери, которая в Санкт-Петербурге даже получила один из траншей Потапова. Отец на суде это опроверг, утверждая, что физически дочь не успела бы снять деньги в том банкомате и в то время, которые фигурируют в деле, поскольку прилетела и находилась в аэропорту. Оценка главы Шиманович стал главой Катав-Ивановского района 28 января 2021 года. Изначально на пост претендовали 13 человек, но до выборов дошли двое. Шиманович остался в одиночестве, когда его соперник Николай Харитонов снял кандидатуру. Депутаты поддержали кандидатуру в ходе открытого голосования. В январе 2023 года губернатор Алексей Текслер раскритиковал Шимановича за остановку зимой муниципальных перевозок в районе. В апреле того же года вопросы к главе появились у силовиков. ФСБ задержала его — до июля руководитель находился под домашним арестом. В зале суда Николая Шимановича взяли под стражу пресс-служба прокуратуры Челябинской области Фото: С депутатским корпусом работа Шимановича не заладилась. Заместители главы района и он сам часто пропускали заседания депутатов. В результате многие важные вопросы ждали своего решения месяцами. В октябре 2023 года Текслер во время визита в район устроил разнос Шимановичу за неудовлетворительную подготовку к зиме. Депутаты ставили «неуд» руководителю, а он тем временем месяцами отсутствовал на работе: то на больничном, то в отпуске. На заседании суда Шиманович заявил, что стал инвалидом: медики диагностировали у него гипертонию второй степени. В марте руководитель собирался отправиться на лечение. При подготовке материала URA.RU направило запросы в адрес «Траума» и СП «Динамики». Ответы будут опубликованы после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Катав-Ивановского района (Челябинская область) Николай Шиманович перед приговором произнес длинную речь в свою защиту. Монолог продолжался 52 минуты. Обвиняемый пытался доказать, что преступления по части 4 статьи 159 УК РФ не совершал. Фигурант уголовного дела поставил под сомнение показания основного свидетеля обвинения, жителя Златоуста Константина Потапова. Основным в обвинении стало то, что Шиманович получил 4,4 млн рублей за вексель, который принадлежал челябинской компании ЗАО «СП „Динамика“», находившейся в стадии банкротства. Как доказывало следствие, будущий глава района в период с 29 июля 2019 года по 8 января 2021 года получил деньги от директора златоустовской фирмы «Траум» (также банкрот) Потапова, но своему клиенту их не передал, а оставил себе. Шиманович в то время оказывал «Динамике» юридические услуги. По образованию он юрист и имел адвокатскую контору. Вексель «Сбербанка» передали Потапову, будучи не в состоянии самостоятельно его обналичить. Номинирован он был в евро. Директор «Траума» должен был получить в банке деньги, конвертировать их в рубли на сумму 7,55 млн рублей и вернуть, оставив себе комиссионные в размере 150 тысяч за услугу. Как заявил на суде представитель прокуратуры, Шиманович решил, что если сразу не погашать вексель, то с ростом курса евро на разнице можно заработать. «Меня обвиняют в том, что я использовал с корыстной целью доверительные отношения, сложившиеся с конкурсным управляющим ЗАО „СП ‚Динамика‘ Ермаковым. Якобы злоупотребляя доверием последнего и не поставив его в известность о получении от Потапова вышеуказанных денежных средств, умышленно осознавая характер, общественную опасность своих действий, ввел Ермакова в заблуждение. Будто бы обманул управляющего, сообщив о неисполнении ООО ‚Траум‘ условий заключенного ЗАО ‚СП ‚Динамика‘ договора поручения от 16 июня 2019 года. Также, по мнению следствия, я не призвал Ермакова обратиться в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о взыскании с ООО ‚Траум‘ задолженности по вышеуказанному договору“, — обрисовал фабулу обвинения Шиманович. Глава района счел, что его вина не доказана, состава преступления нет. Обвинительный приговор, добавил выступивший в прениях, не может быть основан на предположениях — необходимо исследовать совокупность доказательств. Шиманович считает, что деньгами завладел не он — это мог сделать Потапов. Версию о передаче средств юристу тот выдумал, чтобы снять с себя ответственность. В деле Потапов проходит свидетелем. Во время прений теперь уже осужденный Шиманович много времени посвятил анализу обстоятельств дела. Он поставил под сомнения показания Потапова, в которых тот сообщал о конкретных фактах передачи средств в пользу адвоката. «У большинства присутствующих в зале есть высшее юридическое образование. Уверен, что преподаватели кроме теории сдавали также практику. По статьям, связанным с кражей, на лекциях приводят ярчайший пример: это так называемая кража украденного. Речь о прямом умысле, когда в квартире совершается кража золотых вещей, которые затем сдаются в ломбард. Тот, кто сдает вещи в ломбард — какой умысел он преследует? Своровать вещь, украденную до него из квартиры, или причинить ущерб ломбарду, взявшему эту вещь и заплатившему денежные средства?» — сделал отсылку к посторонней практике Шиманович. Затем он перешел на свою ситуацию, вспомнив про заключение эксперта: Потапов получил денежные средства по договору, а затем израсходовал на свои цели. «Возможно, суд посчитает, что какие-то деньги мне от Потапова поступали. Но, исходя из приведенного примера, я даже думать не мог, что причиню ущерб обществу», — подвел итог глава района. Он добавил, что вексель, который он якобы от Ермакова передал Потапову, сам по себе ничего не значит. Необходимо заполнить индоссамент (передаточную запись, показывающую оборот векселя) с печатью и подписью, чтобы получить деньги. Когда Потапов погасил вексель в банке, деньги он перечислить не успел. Шиманович утверждает: Потапов ему сообщил, что по налоговой задолженности расчетный счет арестован. Сумма долга составила 18-19 млн рублей. Основную сумму долга в размере 3,1 млн рублей, по версии следствия, доказанной в суде, руководитель получил 29 июля 2019 года, когда приехал на улицу Аносова к сожительнице Потапова. Того как раз дома не было — он был в командировке в Краснодарском крае. По видеосвязи Потапов убедился в том, что за деньгами прибыл именно Шиманович. Средства в пакете лежали пачками, которые юрист осмотрел и уехал. За рулем находился другой человек. Последующие транши были меньшего размера. Их адвокат получал с помощью банковских карт. Одну пачку денег на 100 тысяч рублей должник забросил прямо в машину Шимановича. Это произошло в августе 2019 года при встрече у златоустовского ресторана. Глава района этот факт отрицал. Как и тот, что в последующем заезжал в автомагазин на восьмой линии проспекта Гагарина в Златоусте, чтобы забрать очередной платеж. Гособвинение утверждает, что средства поступали в руки Шимановича, минуя законного владельца «СП «Динамика». Было ли это частью изначально придуманной схемы? Обвиняемый в суде утверждал, что все доказательства его причастности к хищению построены на зыбкой почве. В обоснование своей версии Шиманович заявил, что Потапову самому не хватало средств: надо было выдавать зарплату сотрудникам, оплачивать обучение детей, тратиться на бытовые цели. В таких условиях, счел Шиманович, было бы странно, если бы он отдавал деньги посторонним. По словам Шимановича, Потапов получил после конвертации 6,68 млн рублей. Несмотря на озвученную версию, суд прислушался ко мнению следствия. То просило назначить подсудимому восемь лет лишения свободы и выплату штрафа в сумме 900 тысяч рублей. Учитывая смягчающие вину обстоятельства в виде положительных характеристик и состояния здоровья, суд несколько смягчил приговор. Назначил Шимановичу наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима в течение семи лет и выплате штрафа в сумме 800 тысяч. Шимановича взяли под стражу в зале суда. Также под арестом оставили имущество — жилье и банковские счета. Следствие утверждало, что присвоенные средства Шиманович использовал для улучшения благосостояния дочери, которая в Санкт-Петербурге даже получила один из траншей Потапова. Отец на суде это опроверг, утверждая, что физически дочь не успела бы снять деньги в том банкомате и в то время, которые фигурируют в деле, поскольку прилетела и находилась в аэропорту. Шиманович стал главой Катав-Ивановского района 28 января 2021 года. Изначально на пост претендовали 13 человек, но до выборов дошли двое. Шиманович остался в одиночестве, когда его соперник Николай Харитонов снял кандидатуру. Депутаты поддержали кандидатуру в ходе открытого голосования. В январе 2023 года губернатор Алексей Текслер раскритиковал Шимановича за остановку зимой муниципальных перевозок в районе. В апреле того же года вопросы к главе появились у силовиков. ФСБ задержала его — до июля руководитель находился под домашним арестом. С депутатским корпусом работа Шимановича не заладилась. Заместители главы района и он сам часто пропускали заседания депутатов. В результате многие важные вопросы ждали своего решения месяцами. В октябре 2023 года Текслер во время визита в район устроил разнос Шимановичу за неудовлетворительную подготовку к зиме. Депутаты ставили «неуд» руководителю, а он тем временем месяцами отсутствовал на работе: то на больничном, то в отпуске. На заседании суда Шиманович заявил, что стал инвалидом: медики диагностировали у него гипертонию второй степени. В марте руководитель собирался отправиться на лечение. При подготовке материала URA.RU направило запросы в адрес «Траума» и СП «Динамики». Ответы будут опубликованы после получения.