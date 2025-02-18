Что заявил перед приговором осужденный за мошенничество глава Катав-Ивановского района Шиманович

Глава Катав-Ивановского района (Челябинская область) Николай Шиманович перед приговором произнес длинную речь в свою защиту. Монолог продолжался 52 минуты. Обвиняемый пытался доказать, что преступления по части 4 статьи 159 УК РФ не совершал. Фигурант уголовного дела поставил под сомнение показания основного свидетеля обвинения, жителя Златоуста Константина Потапова.
«Траум» по векселю
Основным в обвинении стало то, что Шиманович получил 4,4 млн рублей за вексель, который принадлежал челябинской компании ЗАО «СП „Динамика“», находившейся в стадии банкротства. Как доказывало следствие, будущий глава района в период с 29 июля 2019 года по 8 января 2021 года получил деньги от директора златоустовской фирмы «Траум» (также банкрот) Потапова, но своему клиенту их не передал, а оставил себе. Шиманович в то время оказывал «Динамике» юридические услуги. По образованию он юрист и имел адвокатскую контору.
Вексель «Сбербанка» передали Потапову, будучи не в состоянии самостоятельно его обналичить. Номинирован он был в евро. Директор «Траума» должен был получить в банке деньги, конвертировать их в рубли на сумму 7,55 млн рублей и вернуть, оставив себе комиссионные в размере 150 тысяч за услугу. Как заявил на суде представитель прокуратуры, Шиманович решил, что если сразу не погашать вексель, то с ростом курса евро на разнице можно заработать.
«Меня обвиняют в том, что я использовал с корыстной целью доверительные отношения, сложившиеся с конкурсным управляющим ЗАО „СП ‚Динамика‘ Ермаковым. Якобы злоупотребляя доверием последнего и не поставив его в известность о получении от Потапова вышеуказанных денежных средств, умышленно осознавая характер, общественную опасность своих действий, ввел Ермакова в заблуждение. Будто бы обманул управляющего, сообщив о неисполнении ООО ‚Траум‘ условий заключенного ЗАО ‚СП ‚Динамика‘ договора поручения от 16 июня 2019 года. Также, по мнению следствия, я не призвал Ермакова обратиться в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о взыскании с ООО ‚Траум‘ задолженности по вышеуказанному договору“, — обрисовал фабулу обвинения Шиманович.
Глава района счел, что его вина не доказана, состава преступления нет. Обвинительный приговор, добавил выступивший в прениях, не может быть основан на предположениях — необходимо исследовать совокупность доказательств. Шиманович считает, что деньгами завладел не он — это мог сделать Потапов. Версию о передаче средств юристу тот выдумал, чтобы снять с себя ответственность. В деле Потапов проходит свидетелем.
Золотой запас юриста
Во время прений теперь уже осужденный Шиманович много времени посвятил анализу обстоятельств дела. Он поставил под сомнения показания Потапова, в которых тот сообщал о конкретных фактах передачи средств в пользу адвоката.
«У большинства присутствующих в зале есть высшее юридическое образование. Уверен, что преподаватели кроме теории сдавали также практику. По статьям, связанным с кражей, на лекциях приводят ярчайший пример: это так называемая кража украденного. Речь о прямом умысле, когда в квартире совершается кража золотых вещей, которые затем сдаются в ломбард. Тот, кто сдает вещи в ломбард — какой умысел он преследует? Своровать вещь, украденную до него из квартиры, или причинить ущерб ломбарду, взявшему эту вещь и заплатившему денежные средства?» — сделал отсылку к посторонней практике Шиманович.
Затем он перешел на свою ситуацию, вспомнив про заключение эксперта: Потапов получил денежные средства по договору, а затем израсходовал на свои цели.
«Возможно, суд посчитает, что какие-то деньги мне от Потапова поступали. Но, исходя из приведенного примера, я даже думать не мог, что причиню ущерб обществу», — подвел итог глава района.
Он добавил, что вексель, который он якобы от Ермакова передал Потапову, сам по себе ничего не значит. Необходимо заполнить индоссамент (передаточную запись, показывающую оборот векселя) с печатью и подписью, чтобы получить деньги.
«Это как сберкнижка: ее можно украсть, но без паспорта вклад не снять. Следствие же не говорит, как Потапов поставил туда печать, как он поставил индоссамент. Или, может быть, я ее подделал — эту печать и индоссамент, отдав потом Потапову со словами «Я владелец, а на остальное внимания не обращай?». Факт того, что там были печать и индоссамент, подтверждает то, что этот вексель был погашен, и денежные средства по этому обязательству поступили из Сбербанка в «Траум», — заявил Шиманович.
Когда Потапов погасил вексель в банке, деньги он перечислить не успел. Шиманович утверждает: Потапов ему сообщил, что по налоговой задолженности расчетный счет арестован. Сумма долга составила 18-19 млн рублей. Основную сумму долга в размере 3,1 млн рублей, по версии следствия, доказанной в суде, руководитель получил 29 июля 2019 года, когда приехал на улицу Аносова к сожительнице Потапова. Того как раз дома не было — он был в командировке в Краснодарском крае. По видеосвязи Потапов убедился в том, что за деньгами прибыл именно Шиманович. Средства в пакете лежали пачками, которые юрист осмотрел и уехал. За рулем находился другой человек.
Последующие транши были меньшего размера. Их адвокат получал с помощью банковских карт. Одну пачку денег на 100 тысяч рублей должник забросил прямо в машину Шимановича. Это произошло в августе 2019 года при встрече у златоустовского ресторана. Глава района этот факт отрицал. Как и тот, что в последующем заезжал в автомагазин на восьмой линии проспекта Гагарина в Златоусте, чтобы забрать очередной платеж.
Дочери во благо
Гособвинение утверждает, что средства поступали в руки Шимановича, минуя законного владельца «СП «Динамика». Было ли это частью изначально придуманной схемы? Обвиняемый в суде утверждал, что все доказательства его причастности к хищению построены на зыбкой почве.
В обоснование своей версии Шиманович заявил, что Потапову самому не хватало средств: надо было выдавать зарплату сотрудникам, оплачивать обучение детей, тратиться на бытовые цели. В таких условиях, счел Шиманович, было бы странно, если бы он отдавал деньги посторонним. По словам Шимановича, Потапов получил после конвертации 6,68 млн рублей.
«В материалах дела отсутствуют доказательства наших с Потаповым телефонных переговоров. Я ему голубей, что ли, отправлял или каким-то образом телепортировался, чтобы убедить [совершить хищение]? Потапов не спросил меня, что делать дальше с этими деньгами. Он взял и распорядился ими по своему усмотрению», — сказал Шиманович.
Несмотря на озвученную версию, суд прислушался ко мнению следствия. То просило назначить подсудимому восемь лет лишения свободы и выплату штрафа в сумме 900 тысяч рублей. Учитывая смягчающие вину обстоятельства в виде положительных характеристик и состояния здоровья, суд несколько смягчил приговор. Назначил Шимановичу наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима в течение семи лет и выплате штрафа в сумме 800 тысяч. Шимановича взяли под стражу в зале суда. Также под арестом оставили имущество — жилье и банковские счета.
Следствие утверждало, что присвоенные средства Шиманович использовал для улучшения благосостояния дочери, которая в Санкт-Петербурге даже получила один из траншей Потапова. Отец на суде это опроверг, утверждая, что физически дочь не успела бы снять деньги в том банкомате и в то время, которые фигурируют в деле, поскольку прилетела и находилась в аэропорту.
Оценка главы
Шиманович стал главой Катав-Ивановского района 28 января 2021 года. Изначально на пост претендовали 13 человек, но до выборов дошли двое. Шиманович остался в одиночестве, когда его соперник Николай Харитонов снял кандидатуру. Депутаты поддержали кандидатуру в ходе открытого голосования.
В январе 2023 года губернатор Алексей Текслер раскритиковал Шимановича за остановку зимой муниципальных перевозок в районе. В апреле того же года вопросы к главе появились у силовиков. ФСБ задержала его — до июля руководитель находился под домашним арестом.
С депутатским корпусом работа Шимановича не заладилась. Заместители главы района и он сам часто пропускали заседания депутатов. В результате многие важные вопросы ждали своего решения месяцами. В октябре 2023 года Текслер во время визита в район устроил разнос Шимановичу за неудовлетворительную подготовку к зиме. Депутаты ставили «неуд» руководителю, а он тем временем месяцами отсутствовал на работе: то на больничном, то в отпуске.
На заседании суда Шиманович заявил, что стал инвалидом: медики диагностировали у него гипертонию второй степени. В марте руководитель собирался отправиться на лечение.
При подготовке материала URA.RU направило запросы в адрес «Траума» и СП «Динамики». Ответы будут опубликованы после получения.
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