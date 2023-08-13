13 августа 2023

В Екатеринбурге вспыхнул мощный пожар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Рабочая. Тюмень , пожар, тушение пожара, пожарные
В тушении возгорания участвуют 12 человек Фото:

На Широкой речке (Екатеринбург) горят надворные постройки. На месте работают сотрудники МЧС, сообщают читатели URA.RU.

«На улице Феофанова вспыхнул пожар. Горят надворные постройки. Пожарные пытаются потушить возгорание», — делятся читатели агентства.

В региональном МЧС заявили о том, что огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей ликвидации пожара. «Сегодня в 10:28 поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Екатеринбург, ул. Феофанова. На площади 120 кв.м горят надворные постройки. В 11:04 огнеборцы локализовали пожар. В тушении пожара участвуют 12 человек и 3 единицы техники», — говорится в сообщении ведомства в официальном telegram-канале.

На Широкой речке вспыхнул пожар на площади 120.кв.м
На Широкой речке вспыхнул пожар на площади 120.кв.м
Фото:

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На Широкой речке (Екатеринбург) горят надворные постройки. На месте работают сотрудники МЧС, сообщают читатели URA.RU. «На улице Феофанова вспыхнул пожар. Горят надворные постройки. Пожарные пытаются потушить возгорание», — делятся читатели агентства. В региональном МЧС заявили о том, что огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей ликвидации пожара. «Сегодня в 10:28 поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Екатеринбург, ул. Феофанова. На площади 120 кв.м горят надворные постройки. В 11:04 огнеборцы локализовали пожар. В тушении пожара участвуют 12 человек и 3 единицы техники», — говорится в сообщении ведомства в официальном telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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