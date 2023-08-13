В тушении возгорания участвуют 12 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На Широкой речке (Екатеринбург) горят надворные постройки. На месте работают сотрудники МЧС, сообщают читатели URA.RU.

«На улице Феофанова вспыхнул пожар. Горят надворные постройки. Пожарные пытаются потушить возгорание», — делятся читатели агентства.

В региональном МЧС заявили о том, что огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей ликвидации пожара. «Сегодня в 10:28 поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Екатеринбург, ул. Феофанова. На площади 120 кв.м горят надворные постройки. В 11:04 огнеборцы локализовали пожар. В тушении пожара участвуют 12 человек и 3 единицы техники», — говорится в сообщении ведомства в официальном telegram-канале.