Бастрыкин заинтересовался пожаром на полигоне с отходами, из-за которого страдают свердловчане

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад после жалоб свердловчан, что их здоровье ухудшилось после пожара на полигоне с бытовыми отходами в Среднеуральске (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«Поступило обращение о возгорании полигона твердых бытовых отходов возле ГРЭС в Среднеуральске, что наносит вред здоровью местных жителей. Глава СК России [Александр Бастрыкин] затребовал доклад о результатах проверки», — сообщили в telegram-канале «Следком».
Свердловчане отметили, что администрация Среднеуральска не реагирует на жалобы. В Следственном управлении СКР по Свердловской области начали проверку. Доклад Бастрыкину предоставит исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов.
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