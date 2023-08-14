Бастрыкин заинтересовался пожаром на полигоне с отходами, из-за которого страдают свердловчане 14 августа 2023 в 23:38 Размер текста - 17 + Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела Фото: Официальный сайт Совета Федерации Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад после жалоб свердловчан, что их здоровье ухудшилось после пожара на полигоне с бытовыми отходами в Среднеуральске (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Поступило обращение о возгорании полигона твердых бытовых отходов возле ГРЭС в Среднеуральске, что наносит вред здоровью местных жителей. Глава СК России [Александр Бастрыкин] затребовал доклад о результатах проверки», — сообщили в telegram-канале «Следком». Свердловчане отметили, что администрация Среднеуральска не реагирует на жалобы. В Следственном управлении СКР по Свердловской области начали проверку. Доклад Бастрыкину предоставит исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад после жалоб свердловчан, что их здоровье ухудшилось после пожара на полигоне с бытовыми отходами в Среднеуральске (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Поступило обращение о возгорании полигона твердых бытовых отходов возле ГРЭС в Среднеуральске, что наносит вред здоровью местных жителей. Глава СК России [Александр Бастрыкин] затребовал доклад о результатах проверки», — сообщили в telegram-канале «Следком». Свердловчане отметили, что администрация Среднеуральска не реагирует на жалобы. В Следственном управлении СКР по Свердловской области начали проверку. Доклад Бастрыкину предоставит исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям