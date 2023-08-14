Бастрыкин заинтересовался пожаром на полигоне с отходами, из-за которого страдают свердловчане

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Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад после жалоб свердловчан, что их здоровье ухудшилось после пожара на полигоне с бытовыми отходами в Среднеуральске (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Поступило обращение о возгорании полигона твердых бытовых отходов возле ГРЭС в Среднеуральске, что наносит вред здоровью местных жителей. Глава СК России [Александр Бастрыкин] затребовал доклад о результатах проверки», — сообщили в telegram-канале «Следком».

Свердловчане отметили, что администрация Среднеуральска не реагирует на жалобы. В Следственном управлении СКР по Свердловской области начали проверку. Доклад Бастрыкину предоставит исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад после жалоб свердловчан, что их здоровье ухудшилось после пожара на полигоне с бытовыми отходами в Среднеуральске (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Поступило обращение о возгорании полигона твердых бытовых отходов возле ГРЭС в Среднеуральске, что наносит вред здоровью местных жителей. Глава СК России [Александр Бастрыкин] затребовал доклад о результатах проверки», — сообщили в telegram-канале «Следком». Свердловчане отметили, что администрация Среднеуральска не реагирует на жалобы. В Следственном управлении СКР по Свердловской области начали проверку. Доклад Бастрыкину предоставит исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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