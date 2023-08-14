К 300-летию Екатеринбурга у города появился обновленный герб и флаг. Он стал красочнее и более прорисованным, также его можно использовать без согласования с авторами. Об этом рассказали представители команды «Дизайн-кода Екатеринбурга».
«Герб Екатеринбурга прекрасен по своему смыслу и описанию. Но старый рисунок имел множество проблем в исполнении. Использовать его было, мягко говоря, проблематично. Екатеринбург — это город, который заслуживает самый красивый, парадный, воодушевляющий и удобный в использовании герб», — сообщает команда. Также был обновлен флаг.
На разработку версии ушло около двух лет. Как говорят представители «Дизайн-кода Екатеринбурга», они обновили лишь графику и не противоречили геральдическим принципам. Обновленные герб и флаг доступны для свободного скачивания и использования. «Согласование с авторами не требуется», — заявила команда.
К 300-летию Екатеринбурга у города появился обновленный герб и флаг. Он стал красочнее и более прорисованным, также его можно использовать без согласования с авторами. Об этом рассказали представители команды «Дизайн-кода Екатеринбурга». «Герб Екатеринбурга прекрасен по своему смыслу и описанию. Но старый рисунок имел множество проблем в исполнении. Использовать его было, мягко говоря, проблематично. Екатеринбург — это город, который заслуживает самый красивый, парадный, воодушевляющий и удобный в использовании герб», — сообщает команда. Также был обновлен флаг. На разработку версии ушло около двух лет. Как говорят представители «Дизайн-кода Екатеринбурга», они обновили лишь графику и не противоречили геральдическим принципам. Обновленные герб и флаг доступны для свободного скачивания и использования. «Согласование с авторами не требуется», — заявила команда.