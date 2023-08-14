14 августа 2023

В Екатеринбурге обновили герб и флаг города к 300-летию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, герб екатеринбурга, уличный фонарь, медианавес
Обновленный флаг можно скачать бесплатно Фото:
новость из сюжета
Екатеринбург празднует 300-летие

К 300-летию Екатеринбурга у города появился обновленный герб и флаг. Он стал красочнее и более прорисованным, также его можно использовать без согласования с авторами. Об этом рассказали представители команды «Дизайн-кода Екатеринбурга».

«Герб Екатеринбурга прекрасен по своему смыслу и описанию. Но старый рисунок имел множество проблем в исполнении. Использовать его было, мягко говоря, проблематично. Екатеринбург — это город, который заслуживает самый красивый, парадный, воодушевляющий и удобный в использовании герб», — сообщает команда. Также был обновлен флаг.

На разработку версии ушло около двух лет. Как говорят представители «Дизайн-кода Екатеринбурга», они обновили лишь графику и не противоречили геральдическим принципам. Обновленные герб и флаг доступны для свободного скачивания и использования. «Согласование с авторами не требуется», — заявила команда.

Новый герб стал ярче
Новый герб стал ярче
Фото:
Фото:
Так может смотреться обновленный герб на здании мэрии
Так может смотреться обновленный герб на здании мэрии
Фото:
Был обновлен и флаг
Был обновлен и флаг
Фото:

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К 300-летию Екатеринбурга у города появился обновленный герб и флаг. Он стал красочнее и более прорисованным, также его можно использовать без согласования с авторами. Об этом рассказали представители команды «Дизайн-кода Екатеринбурга». «Герб Екатеринбурга прекрасен по своему смыслу и описанию. Но старый рисунок имел множество проблем в исполнении. Использовать его было, мягко говоря, проблематично. Екатеринбург — это город, который заслуживает самый красивый, парадный, воодушевляющий и удобный в использовании герб», — сообщает команда. Также был обновлен флаг. На разработку версии ушло около двух лет. Как говорят представители «Дизайн-кода Екатеринбурга», они обновили лишь графику и не противоречили геральдическим принципам. Обновленные герб и флаг доступны для свободного скачивания и использования. «Согласование с авторами не требуется», — заявила команда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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