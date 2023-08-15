В муниципальном транспорте Челябинска отменили плату за провоз самоката

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Самокаты. Челябинск, самокат
С самокатом в разложенном виде в общественный транспорт по-прежнему нельзя Фото:

В муниципальном транспорте Челябинска можно бесплатно возить самокаты. Речь идет об автобусах, троллейбусах и трамваях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МУП «Служба организации движения».

«В автобусах муниципального предприятия, а также в трамваях и троллейбусах Челябинска можно бесплатно провозить самокаты, в том числе электрические. При этом самокат должен находиться в сложенном виде, не должен мешать другим пассажирам и пачкать их одежду», — заявили в пресс-службе предприятия.

Кондуктора и контролеры проинструктированы об изменениях. В ближайшее время специалисты МУП обновят правила пользования муниципальным транспортом. Провоз самоката в разложенном виде по-прежнему запрещен, даже за отдельную плату. Нововведения не касаются частных маршруток — на них правила муниципальной «Службы организации движения» не распространяются.

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В муниципальном транспорте Челябинска можно бесплатно возить самокаты. Речь идет об автобусах, троллейбусах и трамваях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МУП «Служба организации движения». «В автобусах муниципального предприятия, а также в трамваях и троллейбусах Челябинска можно бесплатно провозить самокаты, в том числе электрические. При этом самокат должен находиться в сложенном виде, не должен мешать другим пассажирам и пачкать их одежду», — заявили в пресс-службе предприятия. Кондуктора и контролеры проинструктированы об изменениях. В ближайшее время специалисты МУП обновят правила пользования муниципальным транспортом. Провоз самоката в разложенном виде по-прежнему запрещен, даже за отдельную плату. Нововведения не касаются частных маршруток — на них правила муниципальной «Службы организации движения» не распространяются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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