В муниципальном транспорте Челябинска отменили плату за провоз самоката

С самокатом в разложенном виде в общественный транспорт по-прежнему нельзя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В муниципальном транспорте Челябинска можно бесплатно возить самокаты. Речь идет об автобусах, троллейбусах и трамваях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МУП «Служба организации движения».

«В автобусах муниципального предприятия, а также в трамваях и троллейбусах Челябинска можно бесплатно провозить самокаты, в том числе электрические. При этом самокат должен находиться в сложенном виде, не должен мешать другим пассажирам и пачкать их одежду», — заявили в пресс-службе предприятия.

Кондуктора и контролеры проинструктированы об изменениях. В ближайшее время специалисты МУП обновят правила пользования муниципальным транспортом. Провоз самоката в разложенном виде по-прежнему запрещен, даже за отдельную плату. Нововведения не касаются частных маршруток — на них правила муниципальной «Службы организации движения» не распространяются.