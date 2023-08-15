В Екатеринбурге силовики оцепили станцию метро «Динамо»

15 августа 2023 в 21:07 Размер текста - 17 +

Полицейские не пускают пассажиров на станцию метро «Динамо» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге полицейские закрыли вход на станцию метро «Динамо». При этом тех, кто находится внутри, выпускают. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Вход на станцию закрыт. Внутри находятся полицейские, которые никого не пускают», — рассказал собеседник. URA.RU обратилось в пресс-службу свердловского главка полиции. Полковник Валерий Горелых пообещал предоставить комментарий после проведения проверочных мероприятий. Также агентство направило запрос в пресс-службу мэрии Екатеринбурга, которой подконтролен метрополитен. На момент публикации ответ не поступил.

В Екатеринбурге полицейские закрыли вход на станцию метро «Динамо». При этом тех, кто находится внутри, выпускают. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Вход на станцию закрыт. Внутри находятся полицейские, которые никого не пускают», — рассказал собеседник. URA.RU обратилось в пресс-службу свердловского главка полиции. Полковник Валерий Горелых пообещал предоставить комментарий после проведения проверочных мероприятий. Также агентство направило запрос в пресс-службу мэрии Екатеринбурга, которой подконтролен метрополитен. На момент публикации ответ не поступил.