В Нижнем Тагиле полуторагодовалый ребенок выпал из окна дома

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) полуторагодовалый мальчик выпал из окна третьего жилого дома. Как рассказали в пресс-службе местного УМВД, ребенок выжил, но находится в реанимации.
«Мать оставила трех своих детей, старшим из которых 10 и 11 лет, дома. Оставшись без присмотра, малыш вышел на кухню, где у окна стоял табурет, забрался на него, оперся на москитную сетку и вывалился из окна», — сказали в пресс-группе ведомства.
В результате инцидент мальчик выжил, но получил множественные переломы — он находится в реанимации. В отношении его матери полицейские составили административный протокол за ненадлежащий уход за детьми. Их дальнейшую судьбу силовики решат совместно с органами опеки.
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