Бастрыкин занялся делом свердловчанина, удерживавшего ребенка в квартире

16 августа 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

Девочку из квартиры вытащили силовики и соседи (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по делу мужчины из Каменска-Уральского, который незаконно удерживал в своей квартире 9-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе проверки по делу свердловчанина, который незаконно удерживал в квартире 9-летнюю девочку соседей», — пишет telegram-канал «Следком». Силовики ведут проверку по статье 127 УК РФ — «Незаконное лишение свободы». Инцидент произошел вечером 15 августа в Каменске-Уральском. На улице Лермонтова пьяный мужчина уговорил пойти к себе в квартиру 9-летнюю девочку. После этого он запер ее там. Освободили ребенка силовики и соседи. Свердловчанина увезли в отдел полиции. Мужчина, по словам местных жителей, недавно вышел из колонии. Родители девочки — мать и отчим — имеют за плечами несколько судимостей по разным, в том числе и тяжким, статьям.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по делу мужчины из Каменска-Уральского, который незаконно удерживал в своей квартире 9-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе проверки по делу свердловчанина, который незаконно удерживал в квартире 9-летнюю девочку соседей», — пишет telegram-канал «Следком». Силовики ведут проверку по статье 127 УК РФ — «Незаконное лишение свободы». Инцидент произошел вечером 15 августа в Каменске-Уральском. На улице Лермонтова пьяный мужчина уговорил пойти к себе в квартиру 9-летнюю девочку. После этого он запер ее там. Освободили ребенка силовики и соседи. Свердловчанина увезли в отдел полиции. Мужчина, по словам местных жителей, недавно вышел из колонии. Родители девочки — мать и отчим — имеют за плечами несколько судимостей по разным, в том числе и тяжким, статьям.