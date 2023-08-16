Бастрыкин занялся делом свердловчанина, удерживавшего ребенка в квартире

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по делу мужчины из Каменска-Уральского, который незаконно удерживал в своей квартире 9-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе проверки по делу свердловчанина, который незаконно удерживал в квартире 9-летнюю девочку соседей», — пишет telegram-канал «Следком». Силовики ведут проверку по статье 127 УК РФ — «Незаконное лишение свободы».
Инцидент произошел вечером 15 августа в Каменске-Уральском. На улице Лермонтова пьяный мужчина уговорил пойти к себе в квартиру 9-летнюю девочку. После этого он запер ее там. Освободили ребенка силовики и соседи. Свердловчанина увезли в отдел полиции.
Мужчина, по словам местных жителей, недавно вышел из колонии. Родители девочки — мать и отчим — имеют за плечами несколько судимостей по разным, в том числе и тяжким, статьям.
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