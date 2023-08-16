Среди челябинских учителей больше всех получают филологи и математики

HeadHunter: в Челябинске среди учителей больше получают филологи математики

Вакансия учителя русского языка оказалась самой высокооплачиваемой в Челябинске Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области верхние строчки рейтинга зарплат педагогов заняли доходы учителей русского языка и литературы с предметниками-математиками. Как следует из данных пресс-службы сервиса HeadHunter, на верхней границе доходов оказалась вакансия с зарплатой до 70 тысяч рублей.

«Первые три строки по уровню зарплат заняли вакансии учителей русского языка и литературы, математики. Самый высокий предлагаемый доход составил 62 — 70 тысяч рублей в муниципальной школе Челябинска», — отметили в HeadHunter.

Учителю начальных классов частной прогимназии готовы платить 45 — 50 тысяч рублей, от 41 до 50 тысяч — преподавателю иностранных языков средней школы. В топ-10 на последних строках оказались вакансии двух лицеев для учителей биологии и начальных классов. Соискателям предложили доход в 35 — 45 тысяч рублей и от 30 тысяч рублей до вычета налогов соответственно.

В июле, добавили представители платформы, в регионе открылось на 43% больше вакансий для педагогов, чем месяцем ранее. Средняя предлагаемая зарплата достигла 41,9 тысячи рублей. При этом год назад был обеспечен уровень в 38,8 тысячи. Основную часть новых вакансий открыли онлайн-школы и центры допобразования. В данных учреждениях наиболее востребованы учителя иностранных языков, программирования и специалисты по подготовке к единому госэкзамену. В общеобразовательных школах вакансии появлялись реже, однако спрос вырос и в этих учреждениях.