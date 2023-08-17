17 августа 2023

В столице ХМАО перекрыли дорогу из-за ремонта теплотрассы. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Астахов на ремонте тепловых сетей. Челябинск, трубопровод, теплотрасса, ремонт теплотрассы, монтажник, теплосети, теплосети, рабочий, тепломагистраль, чгтс
Дорогу в Ханты-Мансийске по улице Крупской откроют 19 августа Фото:

В Ханты-Мансийске на сутки перекрыли движение по улице Крупской из-за ремонта теплотрассы. Официальный сайт властей столицы ХМАО сообщил, что проезд откроют утром 19 августа.

«С 18 августа до 8:00 19 августа будет перекрыто движение по улице Крупской в районе домов 19 и 20 для замены участка трубопровода тепловой сети. Работы проводятся в рамках подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду», — сообщили власти Ханты-Мансийска.

Также в столице округа продолжается ремонт дорог по улице Пионерской. Участок трассы от улицы Светлой до улицы Крупской перекрыт до 6 сентября.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске перекрыли участок автодороги из-за капитального ремонта. Проезд ограничили на четыре месяца.

Карта перекрытия дорог в Ханты-Мансийске
Карта перекрытия дорог в Ханты-Мансийске
Фото:

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В Ханты-Мансийске на сутки перекрыли движение по улице Крупской из-за ремонта теплотрассы. Официальный сайт властей столицы ХМАО сообщил, что проезд откроют утром 19 августа. «С 18 августа до 8:00 19 августа будет перекрыто движение по улице Крупской в районе домов 19 и 20 для замены участка трубопровода тепловой сети. Работы проводятся в рамках подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду», — сообщили власти Ханты-Мансийска. Также в столице округа продолжается ремонт дорог по улице Пионерской. Участок трассы от улицы Светлой до улицы Крупской перекрыт до 6 сентября. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске перекрыли участок автодороги из-за капитального ремонта. Проезд ограничили на четыре месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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