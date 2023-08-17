В столице ХМАО перекрыли дорогу из-за ремонта теплотрассы. Карта

18 августа 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Дорогу в Ханты-Мансийске по улице Крупской откроют 19 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ханты-Мансийске на сутки перекрыли движение по улице Крупской из-за ремонта теплотрассы. Официальный сайт властей столицы ХМАО сообщил, что проезд откроют утром 19 августа. «С 18 августа до 8:00 19 августа будет перекрыто движение по улице Крупской в районе домов 19 и 20 для замены участка трубопровода тепловой сети. Работы проводятся в рамках подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду», — сообщили власти Ханты-Мансийска. Также в столице округа продолжается ремонт дорог по улице Пионерской. Участок трассы от улицы Светлой до улицы Крупской перекрыт до 6 сентября. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске перекрыли участок автодороги из-за капитального ремонта. Проезд ограничили на четыре месяца. Карта перекрытия дорог в Ханты-Мансийске Фото: URA.RU

В Ханты-Мансийске на сутки перекрыли движение по улице Крупской из-за ремонта теплотрассы. Официальный сайт властей столицы ХМАО сообщил, что проезд откроют утром 19 августа. «С 18 августа до 8:00 19 августа будет перекрыто движение по улице Крупской в районе домов 19 и 20 для замены участка трубопровода тепловой сети. Работы проводятся в рамках подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду», — сообщили власти Ханты-Мансийска. Также в столице округа продолжается ремонт дорог по улице Пионерской. Участок трассы от улицы Светлой до улицы Крупской перекрыт до 6 сентября. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске перекрыли участок автодороги из-за капитального ремонта. Проезд ограничили на четыре месяца.