В Ханты-Мансийске на сутки перекрыли движение по улице Крупской из-за ремонта теплотрассы. Официальный сайт властей столицы ХМАО сообщил, что проезд откроют утром 19 августа.
«С 18 августа до 8:00 19 августа будет перекрыто движение по улице Крупской в районе домов 19 и 20 для замены участка трубопровода тепловой сети. Работы проводятся в рамках подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду», — сообщили власти Ханты-Мансийска.
Также в столице округа продолжается ремонт дорог по улице Пионерской. Участок трассы от улицы Светлой до улицы Крупской перекрыт до 6 сентября.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске перекрыли участок автодороги из-за капитального ремонта. Проезд ограничили на четыре месяца.
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