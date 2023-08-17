Полиция ХМАО поймала дачника, вырастившего плантацию опиумного мака

18 августа 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Садовод вырастил 2,5 тысячи кустов опиумного мака на даче Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Октябрьском районе ХМАО полиция задержала 41-летнего садовода, который вырастил плантацию опиумного мака. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщают, что на даче мужчины обнаружили 2,5 тысячи опасных растений, а дома — пакеты с сушеным маком, кастрюлю с маковой соломкой и шприцы. «В Октябрьском районе сотрудники полиции обнаружили и изъяли у местного жителя шесть пакетов с растительным веществом зеленого цвета, два пакета с засушенным веществом растительного происхождения, кастрюлю с маковой соломкой, шприцы. Кроме того, на приусадебном участке местного жителя обнаружена посадка с 2532 кустами, которые он посадил в начале июня. Данное количество наркосодержащих растений относится к особо крупному размеру», — прокомментировали в ведомстве. По данным экспертизы, растение является наркотическим. Задержанный рассказал полицейским, что наркотики изготавливал для личного потребления. «В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по п. „в“ ч. 2 ст. 231 УК РФ „Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры“ и ч. 1 ст. 228 УК РФ „Незаконные приобретение, хранение растений, содержащих наркотические вещества, без цели сбыта“», — прокомментировали в ведомстве.

В Октябрьском районе ХМАО полиция задержала 41-летнего садовода, который вырастил плантацию опиумного мака. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщают, что на даче мужчины обнаружили 2,5 тысячи опасных растений, а дома — пакеты с сушеным маком, кастрюлю с маковой соломкой и шприцы. «В Октябрьском районе сотрудники полиции обнаружили и изъяли у местного жителя шесть пакетов с растительным веществом зеленого цвета, два пакета с засушенным веществом растительного происхождения, кастрюлю с маковой соломкой, шприцы. Кроме того, на приусадебном участке местного жителя обнаружена посадка с 2532 кустами, которые он посадил в начале июня. Данное количество наркосодержащих растений относится к особо крупному размеру», — прокомментировали в ведомстве. По данным экспертизы, растение является наркотическим. Задержанный рассказал полицейским, что наркотики изготавливал для личного потребления. «В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по п. „в“ ч. 2 ст. 231 УК РФ „Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры“ и ч. 1 ст. 228 УК РФ „Незаконные приобретение, хранение растений, содержащих наркотические вещества, без цели сбыта“», — прокомментировали в ведомстве.