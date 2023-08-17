В Свердловской области женщины судятся из-за котов

В Богдановиче (Свердловская область) местные жительницы судится с соседкой, которая разводит дома котов. Женщины жалуются на проникающую в их квартиры вонь.
В одном из домов в Богдановиче заводчица устроила в квартире питомник по разведению кошек. Из-за соседи мучились от вони. Они обращались в полицию, прокуратуру, жилнадзор надзор, но это оказалось бесполезно.
Группа жительниц обратилась с иском в Богдановичский горсуд, в котором просили запретить разводить животных и вывезти из квартиры уже живущих там особей. Требования были удовлетворены. Заводчица обжаловала это решение в Свердловском облсуде, но решение осталось неизменным.
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