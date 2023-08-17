17 августа 2023

В Свердловской области женщины судятся из-за котов

© Служба новостей «URA.RU»
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Кот. Челябинск, кошка, кот, котик, питомец, домашнее животное
В Богдановиче женщина решила разводить котов в квартире Фото:

В Богдановиче (Свердловская область) местные жительницы судится с соседкой, которая разводит дома котов. Женщины жалуются на проникающую в их квартиры вонь.

В одном из домов в Богдановиче заводчица устроила в квартире питомник по разведению кошек. Из-за соседи мучились от вони. Они обращались в полицию, прокуратуру, жилнадзор надзор, но это оказалось бесполезно.

Группа жительниц обратилась с иском в Богдановичский горсуд, в котором просили запретить разводить животных и вывезти из квартиры уже живущих там особей. Требования были удовлетворены. Заводчица обжаловала это решение в Свердловском облсуде, но решение осталось неизменным.

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В Богдановиче (Свердловская область) местные жительницы судится с соседкой, которая разводит дома котов. Женщины жалуются на проникающую в их квартиры вонь. В одном из домов в Богдановиче заводчица устроила в квартире питомник по разведению кошек. Из-за соседи мучились от вони. Они обращались в полицию, прокуратуру, жилнадзор надзор, но это оказалось бесполезно. Группа жительниц обратилась с иском в Богдановичский горсуд, в котором просили запретить разводить животных и вывезти из квартиры уже живущих там особей. Требования были удовлетворены. Заводчица обжаловала это решение в Свердловском облсуде, но решение осталось неизменным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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