В Свердловской области женщины судятся из-за котов

18 августа 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

В Богдановиче женщина решила разводить котов в квартире Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Богдановиче (Свердловская область) местные жительницы судится с соседкой, которая разводит дома котов. Женщины жалуются на проникающую в их квартиры вонь. В одном из домов в Богдановиче заводчица устроила в квартире питомник по разведению кошек. Из-за соседи мучились от вони. Они обращались в полицию, прокуратуру, жилнадзор надзор, но это оказалось бесполезно. Группа жительниц обратилась с иском в Богдановичский горсуд, в котором просили запретить разводить животных и вывезти из квартиры уже живущих там особей. Требования были удовлетворены. Заводчица обжаловала это решение в Свердловском облсуде, но решение осталось неизменным.

В Богдановиче (Свердловская область) местные жительницы судится с соседкой, которая разводит дома котов. Женщины жалуются на проникающую в их квартиры вонь. В одном из домов в Богдановиче заводчица устроила в квартире питомник по разведению кошек. Из-за соседи мучились от вони. Они обращались в полицию, прокуратуру, жилнадзор надзор, но это оказалось бесполезно. Группа жительниц обратилась с иском в Богдановичский горсуд, в котором просили запретить разводить животных и вывезти из квартиры уже живущих там особей. Требования были удовлетворены. Заводчица обжаловала это решение в Свердловском облсуде, но решение осталось неизменным.