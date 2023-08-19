Мужчины устроили драку после салюта на 300-летие Екатеринбурга Фото: Московец Илья © URA.RU

Двое мужчин устроили драку на перекрестке улиц Декабристов — 8 Марта после завершения праздничного салюта на 300-летие Екатеринбурга. Об этом рассказал читатель URA.RU.

«Двое мужчин начали драку посреди дороги. К ним подбежала толпа разнимать. В чем именно был конфликт неизвестно», — рассказал собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

Екатеринбург 19 августа отмечал 300-летие. URA.RU подготовило специальный материал о главных событиях за день, которые вы могли пропустить.