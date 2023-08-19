Мужчины устроили драку после салюта на 300-летие Екатеринбурга
Двое мужчин устроили драку на перекрестке улиц Декабристов — 8 Марта после завершения праздничного салюта на 300-летие Екатеринбурга. Об этом рассказал читатель URA.RU.
«Двое мужчин начали драку посреди дороги. К ним подбежала толпа разнимать. В чем именно был конфликт неизвестно», — рассказал собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
Екатеринбург 19 августа отмечал 300-летие. URA.RU подготовило специальный материал о главных событиях за день, которые вы могли пропустить.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.