19 августа 2023

Екатеринбуржцы устроили драку посреди дороги после салюта на 300-летие. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фейерверк. Екатеринбург, салют, фейерверк
Мужчины устроили драку после салюта на 300-летие Екатеринбурга Фото:

Двое мужчин устроили драку на перекрестке улиц Декабристов — 8 Марта после завершения праздничного салюта на 300-летие Екатеринбурга. Об этом рассказал читатель URA.RU.

«Двое мужчин начали драку посреди дороги. К ним подбежала толпа разнимать. В чем именно был конфликт неизвестно», — рассказал собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

Екатеринбург 19 августа отмечал 300-летие. URA.RU подготовило специальный материал о главных событиях за день, которые вы могли пропустить.

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Двое мужчин устроили драку на перекрестке улиц Декабристов — 8 Марта после завершения праздничного салюта на 300-летие Екатеринбурга. Об этом рассказал читатель URA.RU. «Двое мужчин начали драку посреди дороги. К ним подбежала толпа разнимать. В чем именно был конфликт неизвестно», — рассказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Екатеринбург 19 августа отмечал 300-летие. URA.RU подготовило специальный материал о главных событиях за день, которые вы могли пропустить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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