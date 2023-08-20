20 августа 2023

Россиянам хотят разрешить пить спиртное на летних верандах

© Служба новостей «URA.RU»
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Уральский фестиваль «Ночь музыки» (Ural Music Night). Екатеринбург, алкоголь, бокал с вином, спиртное
Законопроект о снятии запрета на распитие спиртного на верандах кафе рассмотрят осенью Фото:

В Госдуме собираются рассмотреть законопроект, который снимет запрет на распитие алкогольных напитков на летних верандах кафе. С такой инициативой выступили депутаты во главе с председателем комитета по экономической политике Максимом Топилиным.

«Депутаты предложили снять запрет на распитие алкоголя на летних верандах, если веранда примыкает к стационарным объектам питания. Законопроект разработан группой депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным», — сообщает «Парламентская газета». Планируется, что документ будет рассмотрен Госдумой в осеннюю сессию.

Если закон будет принят, то спиртное разрешат продавать на летних верандах, помостах, в «двориках», которые примыкают к зданию общепита. Важным условием будет являться наличие у кафе лицензии на торговлю алкоголем. Также заведение должно соответствовать требованиям по обустройству и размещению.

Ранее сообщалось, что в скором времени в России ожидается повышение цен на вино и коньяк. К концу сентября цены на эти алкогольные напитки увеличатся на 4-5%. Уточняется, что причина подорожания не связана с западными санкциями или другими геополитическими факторами. В пресс-службе Росалкогольрегулирования также подчеркнули, что цены на алкоголь в России регулируют непосредственно участники рынка — именно они определяют конечную цену исходя из стоимости сырья.

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В Госдуме собираются рассмотреть законопроект, который снимет запрет на распитие алкогольных напитков на летних верандах кафе. С такой инициативой выступили депутаты во главе с председателем комитета по экономической политике Максимом Топилиным. «Депутаты предложили снять запрет на распитие алкоголя на летних верандах, если веранда примыкает к стационарным объектам питания. Законопроект разработан группой депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным», — сообщает «Парламентская газета». Планируется, что документ будет рассмотрен Госдумой в осеннюю сессию. Если закон будет принят, то спиртное разрешат продавать на летних верандах, помостах, в «двориках», которые примыкают к зданию общепита. Важным условием будет являться наличие у кафе лицензии на торговлю алкоголем. Также заведение должно соответствовать требованиям по обустройству и размещению. Ранее сообщалось, что в скором времени в России ожидается повышение цен на вино и коньяк. К концу сентября цены на эти алкогольные напитки увеличатся на 4-5%. Уточняется, что причина подорожания не связана с западными санкциями или другими геополитическими факторами. В пресс-службе Росалкогольрегулирования также подчеркнули, что цены на алкоголь в России регулируют непосредственно участники рынка — именно они определяют конечную цену исходя из стоимости сырья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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