Регулятор рынка алкоголя: власти не виноваты в подорожании алкоголя в России

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Интервью с сомелье ресторана Паштет. Екатеринбург, бокал, алкоголь, вино
В России вырастут цены на коньяк и вино Фото:

Цены на алкоголь в России регулируют непосредственно участники рынка. Об это сообщили в пресс-службе Росалкогольрегулирования, уточнив, что государство регулирует только минимальную стоимость, ниже которой не может происходить продажа.

«Вопросы ценообразования находятся в ведении участников рынка. <…> Государство же устанавливает только минимальную цену, ниже которой не могут производиться отгрузки, поставки и розничная продажа», — отметили в пресс-службе Росалкогольрегулирования. Их слова передает RT. В ведомстве подчеркнули, что участники алкогольного рынка в стране определяют конечную цену, исходя из стоимости сырья.

В России ожидается рост цен на алкогольную продукцию. К концу сентября ожидается подорожание коньяка и вино на 4-5%.

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Цены на алкоголь в России регулируют непосредственно участники рынка. Об это сообщили в пресс-службе Росалкогольрегулирования, уточнив, что государство регулирует только минимальную стоимость, ниже которой не может происходить продажа. «Вопросы ценообразования находятся в ведении участников рынка. <…> Государство же устанавливает только минимальную цену, ниже которой не могут производиться отгрузки, поставки и розничная продажа», — отметили в пресс-службе Росалкогольрегулирования. Их слова передает RT. В ведомстве подчеркнули, что участники алкогольного рынка в стране определяют конечную цену, исходя из стоимости сырья. В России ожидается рост цен на алкогольную продукцию. К концу сентября ожидается подорожание коньяка и вино на 4-5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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