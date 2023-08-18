Регулятор рынка алкоголя: власти не виноваты в подорожании алкоголя в России

Цены на алкоголь в России регулируют непосредственно участники рынка. Об это сообщили в пресс-службе Росалкогольрегулирования, уточнив, что государство регулирует только минимальную стоимость, ниже которой не может происходить продажа.
«Вопросы ценообразования находятся в ведении участников рынка. <…> Государство же устанавливает только минимальную цену, ниже которой не могут производиться отгрузки, поставки и розничная продажа», — отметили в пресс-службе Росалкогольрегулирования. Их слова передает RT. В ведомстве подчеркнули, что участники алкогольного рынка в стране определяют конечную цену, исходя из стоимости сырья.
В России ожидается рост цен на алкогольную продукцию. К концу сентября ожидается подорожание коньяка и вино на 4-5%.
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