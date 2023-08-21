Пермский риэлтор рассказала, как продать квартиру дороже

Пермский риэлтор Зобель: квартиру в цене повысит новый текстиль и растения
© Служба новостей «URA.RU»
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Увеличить стоимость квартиры поможет обновленный интерьер Фото:

Чтобы повысить стоимость квартиры, не обязательно делать ремонт. Жилье можно продать дороже, если поменять текстиль и добавить растения, рассказала специалист по недвижимости пермского агентства «Твой дом» Лидия Зобель в своих соцсетях.

«Преобразить любой интерьер поможет новый современный текстиль. Это гораздо быстрее и дешевле, чем переклеивать обои или менять мебель. А еще спальня сразу станет выглядеть дороже, если красиво заправить кровать. Как в хорошем отеле», — написала Зобель.

Еще один способ повысить статус квартиры — декорировать пространство растениями. Ветки таких растений как рускус, гипсофила или эвкалипт долго не вянут, стоят недорого и на фотографиях выглядят красиво. Если в квартире уже есть цветы в горшках, их надо привести в порядок: убрать засохшие цветы и листья, помыть каждый листочек, добавить свежую землю, пересадить растения в однотонные горшки. Также хорошо смотрятся сухоцветы. Они придают легкость и свежесть пространству, отметила риэлтор.

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Чтобы повысить стоимость квартиры, не обязательно делать ремонт. Жилье можно продать дороже, если поменять текстиль и добавить растения, рассказала специалист по недвижимости пермского агентства «Твой дом» Лидия Зобель в своих соцсетях. «Преобразить любой интерьер поможет новый современный текстиль. Это гораздо быстрее и дешевле, чем переклеивать обои или менять мебель. А еще спальня сразу станет выглядеть дороже, если красиво заправить кровать. Как в хорошем отеле», — написала Зобель. Еще один способ повысить статус квартиры — декорировать пространство растениями. Ветки таких растений как рускус, гипсофила или эвкалипт долго не вянут, стоят недорого и на фотографиях выглядят красиво. Если в квартире уже есть цветы в горшках, их надо привести в порядок: убрать засохшие цветы и листья, помыть каждый листочек, добавить свежую землю, пересадить растения в однотонные горшки. Также хорошо смотрятся сухоцветы. Они придают легкость и свежесть пространству, отметила риэлтор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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