Пермский риэлтор рассказала, как продать квартиру дороже

Пермский риэлтор Зобель: квартиру в цене повысит новый текстиль и растения

Увеличить стоимость квартиры поможет обновленный интерьер Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Чтобы повысить стоимость квартиры, не обязательно делать ремонт. Жилье можно продать дороже, если поменять текстиль и добавить растения, рассказала специалист по недвижимости пермского агентства «Твой дом» Лидия Зобель в своих соцсетях.

«Преобразить любой интерьер поможет новый современный текстиль. Это гораздо быстрее и дешевле, чем переклеивать обои или менять мебель. А еще спальня сразу станет выглядеть дороже, если красиво заправить кровать. Как в хорошем отеле», — написала Зобель.

Еще один способ повысить статус квартиры — декорировать пространство растениями. Ветки таких растений как рускус, гипсофила или эвкалипт долго не вянут, стоят недорого и на фотографиях выглядят красиво. Если в квартире уже есть цветы в горшках, их надо привести в порядок: убрать засохшие цветы и листья, помыть каждый листочек, добавить свежую землю, пересадить растения в однотонные горшки. Также хорошо смотрятся сухоцветы. Они придают легкость и свежесть пространству, отметила риэлтор.