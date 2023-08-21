Старший сын экс-мэра Алапаевска Сайгида Билалова Руслан вернулся домой в отпуск со спецоперации на Украине. По словам Билалова, его сын повзрослел, стал жестоким и бесстрашным защитником Родины.
«Руслан прибыл в отпуск, чтобы восстановиться. Он вернулся с СВО другим человеком: конфликт на Украине заставил его повзрослеть, стать жестоким и бесстрашным защитником Родины», — написал Билалов в соцсети «ВКонтакте».
Осенью 2022 года Руслан Билалов был мобилизован вместе с другими жителями Алапаевска. В октябре сын экс-мэра, нынешнего советника губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, попал под обстрел беспилотников и чудом выжил. Его отправили на лечение в госпиталь. Несмотря на ранение в голову, Руслан собирался вернуться на фронт.
«Он дошел до предела. Узнал, что такое истинное мужество и отвага», — написал Сайгид Билалов. В конце 2022-го Руслан Билалов уехал повторно на СВО.
Билалов-младший служил спецназовцем. «Я горжусь своим сыном и всеми ребятами, кто мужественно исполняет свой долг», — резюмировал экс-мэр уральского города.
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