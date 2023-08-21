21 августа 2023

Первым вице-президентом УБРиР стал экс-топ ВТБ

Экс-управляющего ВТБ Алексея Долгова назначили первым вице-президентом УБРиР
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол "Банки и финансы. Лидер о главном". Екатеринбург, долгов алексей
Осенью прошлого года Алексей Долгов покинул пост управляющего банком ВТБ в Свердловской области Фото:

Бывший управляющий банком ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов назначен на должность первого вице-президента Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). Он будет курировать коммерческий блок, сообщили URA.RU в пресс-службе УБРиР.

«Алексей Сергеевич будет курировать коммерческий блок, который объединяет департаменты розничного и корпоративного бизнеса, казначейство, а также службу развития региональной сети. Ключевыми направлениями коммерческого блока станут расширение сотрудничества УБРиР с предприятиями всех отраслей экономики, модернизация системы обслуживания частных клиентов и повышение эффективности бизнеса за счет укрепления взаимодействия между розничными и корпоративными подразделениями банка», — рассказали в банке.

Алексей Долгов имеет более чем 20-летний опыт работы в банковской сфере. В сентябре 2022 года он покинул пост управляющего ВТБ в Свердловской области.

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Бывший управляющий банком ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов назначен на должность первого вице-президента Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). Он будет курировать коммерческий блок, сообщили URA.RU в пресс-службе УБРиР. «Алексей Сергеевич будет курировать коммерческий блок, который объединяет департаменты розничного и корпоративного бизнеса, казначейство, а также службу развития региональной сети. Ключевыми направлениями коммерческого блока станут расширение сотрудничества УБРиР с предприятиями всех отраслей экономики, модернизация системы обслуживания частных клиентов и повышение эффективности бизнеса за счет укрепления взаимодействия между розничными и корпоративными подразделениями банка», — рассказали в банке. Алексей Долгов имеет более чем 20-летний опыт работы в банковской сфере. В сентябре 2022 года он покинул пост управляющего ВТБ в Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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