Первым вице-президентом УБРиР стал экс-топ ВТБ

Бывший управляющий банком ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов назначен на должность первого вице-президента Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). Он будет курировать коммерческий блок, сообщили URA.RU в пресс-службе УБРиР.
«Алексей Сергеевич будет курировать коммерческий блок, который объединяет департаменты розничного и корпоративного бизнеса, казначейство, а также службу развития региональной сети. Ключевыми направлениями коммерческого блока станут расширение сотрудничества УБРиР с предприятиями всех отраслей экономики, модернизация системы обслуживания частных клиентов и повышение эффективности бизнеса за счет укрепления взаимодействия между розничными и корпоративными подразделениями банка», — рассказали в банке.
Алексей Долгов имеет более чем 20-летний опыт работы в банковской сфере. В сентябре 2022 года он покинул пост управляющего ВТБ в Свердловской области.
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