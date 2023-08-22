Муж опекунши погибшего Далера Бобиева придумал, как обхитрить общественность

Муж опекунши погибшего Далера Бобиева ушел на СВО, чтобы не разводиться с женой

23 августа 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Муж Вероники Наумовой не планирует с ней разводится Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Муж Вероники Наумовой, которая была опекуном погибшего шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, повторно уходит на СВО, чтобы не разводиться с женой. При этом ранее мужчина заявлял общественности о том, что подаст на развод, но это была своего рода уловка со стороны Александра, чтобы не вызывать на себя гнев соотечественников. На самом же деле мужчина не планировал разводиться с супругой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал осведомленный источник. «Александр поступил очень подло по отношению к людям. Он заявлял, что разведется с Вероникой. И даже подавал заявление. Но все это было фикцией. Документы, которые нужны при разводе, он отдал своей матери, живущей в другом регионе. Поэтому в разводе он получил отказ, как и было задумано изначально. А потом детей отдал бабушке, а сам уходит на СВО. И вопрос о разводе просто растворился. Люди уже и забыли о том, что Александр планировал разводиться со своей горе-супругой. Плюс ко всему, шумиха вокруг дела Далера поубавилась. Одним словом, парочка Наумовых и тут провела всех вокруг пальца», — посетовал собеседник агентства. Связаться с Александром Наумовым не получилось. Корреспондент URA.RU попытался связаться с адвокатом Вероники Наумовой. В телефонном разговоре Жанна Калегина заявила журналисту URA.RU о том, что Александр Наумов не подавал заявление на развод. «Никаких документов Александр не собирал и на развод не подавал. И вообще, он не торопится с принятием решения о разводе», — отметила Калегина. На вопрос о местонахождении Александра адвокат отвечать не стала. В Екатеринбурге несколько дней велись поиски шестилетнего приемного мальчика Далера Бобиева. Ребенок воспитывался в семье опекуна Наумовой. Именно она и заявила 26 июня об исчезновении ребенка. Найти Далера удалось спустя три дня. Утром 29 июня тело ребенка обнаружили в гараже. Позже выяснилось, что гараж принадлежит семье опекуна. Веронику Наумову поместили в СИЗО до 26 августа. Родного отца Далера должны были выпустить из тюрьмы 22 августа. История поисков шестилетнего приемного мальчика Далера Бобиева — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Муж Вероники Наумовой, которая была опекуном погибшего шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, повторно уходит на СВО, чтобы не разводиться с женой. При этом ранее мужчина заявлял общественности о том, что подаст на развод, но это была своего рода уловка со стороны Александра, чтобы не вызывать на себя гнев соотечественников. На самом же деле мужчина не планировал разводиться с супругой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал осведомленный источник. «Александр поступил очень подло по отношению к людям. Он заявлял, что разведется с Вероникой. И даже подавал заявление. Но все это было фикцией. Документы, которые нужны при разводе, он отдал своей матери, живущей в другом регионе. Поэтому в разводе он получил отказ, как и было задумано изначально. А потом детей отдал бабушке, а сам уходит на СВО. И вопрос о разводе просто растворился. Люди уже и забыли о том, что Александр планировал разводиться со своей горе-супругой. Плюс ко всему, шумиха вокруг дела Далера поубавилась. Одним словом, парочка Наумовых и тут провела всех вокруг пальца», — посетовал собеседник агентства. Связаться с Александром Наумовым не получилось. Корреспондент URA.RU попытался связаться с адвокатом Вероники Наумовой. В телефонном разговоре Жанна Калегина заявила журналисту URA.RU о том, что Александр Наумов не подавал заявление на развод. «Никаких документов Александр не собирал и на развод не подавал. И вообще, он не торопится с принятием решения о разводе», — отметила Калегина. На вопрос о местонахождении Александра адвокат отвечать не стала. В Екатеринбурге несколько дней велись поиски шестилетнего приемного мальчика Далера Бобиева. Ребенок воспитывался в семье опекуна Наумовой. Именно она и заявила 26 июня об исчезновении ребенка. Найти Далера удалось спустя три дня. Утром 29 июня тело ребенка обнаружили в гараже. Позже выяснилось, что гараж принадлежит семье опекуна. Веронику Наумову поместили в СИЗО до 26 августа. Родного отца Далера должны были выпустить из тюрьмы 22 августа. История поисков шестилетнего приемного мальчика Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.