22 августа 2023

Звезде «Реальных пацанов» пришлось объясняться за помощь участникам спецоперации

Звезду «Реальных пацанов» Бежаняна раскритиковали за помощь участникам спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
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Армен Бежанян. Актер из сериала «Реальные пацаны». Пермь, бежанян армен
Армен Бежанян не обижается на тех, кто его критикует Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Осинской гордумы (Пермский край) и актер сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян столкнулся с критикой, рассказав о помощи участникам спецоперации. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Бежанян разместил фото внедорожника УАЗ, который он ранее отправил на фронт. Депутат пояснил, что его машина «при деле» и доставляет бойцам воду. После публикации Бежанян начал получать нелицеприятные сообщения от знакомых. Об этом звезда ситкома рассказал корреспонденту URA.RU.

«[После публикации поста] мне стали поступать негативные сообщения от знакомых, с которыми я общаюсь, от подписчиков в соцсети. Кто-то ехидничает, кто-то злорадствует на тему того, что не надо было это [спецоперацию] начинать, тогда не пришлось бы помощь оказывать. Люди имеют на это право. Это их позиция, я не могу их осуждать», — сказал URA.RU Бежанян.

В мае муниципальный депутат рассказал об отправке на фронт автомобиля УАЗ «буханка». Бежанян пояснил, что не мог оставаться в стороне от происходящего. По его словам, машина призвана помогать бойцам в доставке продуктов, топлива и эвакуации раненых.

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Депутат Осинской гордумы (Пермский край) и актер сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян столкнулся с критикой, рассказав о помощи участникам спецоперации. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Бежанян разместил фото внедорожника УАЗ, который он ранее отправил на фронт. Депутат пояснил, что его машина «при деле» и доставляет бойцам воду. После публикации Бежанян начал получать нелицеприятные сообщения от знакомых. Об этом звезда ситкома рассказал корреспонденту URA.RU. «[После публикации поста] мне стали поступать негативные сообщения от знакомых, с которыми я общаюсь, от подписчиков в соцсети. Кто-то ехидничает, кто-то злорадствует на тему того, что не надо было это [спецоперацию] начинать, тогда не пришлось бы помощь оказывать. Люди имеют на это право. Это их позиция, я не могу их осуждать», — сказал URA.RU Бежанян. В мае муниципальный депутат рассказал об отправке на фронт автомобиля УАЗ «буханка». Бежанян пояснил, что не мог оставаться в стороне от происходящего. По его словам, машина призвана помогать бойцам в доставке продуктов, топлива и эвакуации раненых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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