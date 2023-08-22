Звезде «Реальных пацанов» пришлось объясняться за помощь участникам спецоперации

Звезду «Реальных пацанов» Бежаняна раскритиковали за помощь участникам спецоперации

23 августа 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Армен Бежанян не обижается на тех, кто его критикует Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Осинской гордумы (Пермский край) и актер сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян столкнулся с критикой, рассказав о помощи участникам спецоперации. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Бежанян разместил фото внедорожника УАЗ, который он ранее отправил на фронт. Депутат пояснил, что его машина «при деле» и доставляет бойцам воду. После публикации Бежанян начал получать нелицеприятные сообщения от знакомых. Об этом звезда ситкома рассказал корреспонденту URA.RU. «[После публикации поста] мне стали поступать негативные сообщения от знакомых, с которыми я общаюсь, от подписчиков в соцсети. Кто-то ехидничает, кто-то злорадствует на тему того, что не надо было это [спецоперацию] начинать, тогда не пришлось бы помощь оказывать. Люди имеют на это право. Это их позиция, я не могу их осуждать», — сказал URA.RU Бежанян. В мае муниципальный депутат рассказал об отправке на фронт автомобиля УАЗ «буханка». Бежанян пояснил, что не мог оставаться в стороне от происходящего. По его словам, машина призвана помогать бойцам в доставке продуктов, топлива и эвакуации раненых.

Депутат Осинской гордумы (Пермский край) и актер сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян столкнулся с критикой, рассказав о помощи участникам спецоперации. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Бежанян разместил фото внедорожника УАЗ, который он ранее отправил на фронт. Депутат пояснил, что его машина «при деле» и доставляет бойцам воду. После публикации Бежанян начал получать нелицеприятные сообщения от знакомых. Об этом звезда ситкома рассказал корреспонденту URA.RU. «[После публикации поста] мне стали поступать негативные сообщения от знакомых, с которыми я общаюсь, от подписчиков в соцсети. Кто-то ехидничает, кто-то злорадствует на тему того, что не надо было это [спецоперацию] начинать, тогда не пришлось бы помощь оказывать. Люди имеют на это право. Это их позиция, я не могу их осуждать», — сказал URA.RU Бежанян. В мае муниципальный депутат рассказал об отправке на фронт автомобиля УАЗ «буханка». Бежанян пояснил, что не мог оставаться в стороне от происходящего. По его словам, машина призвана помогать бойцам в доставке продуктов, топлива и эвакуации раненых.