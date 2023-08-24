Водители большегрузов в качестве пожеланий указали улучшить придорожный сервис Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Водители большегрузов попросили улучшить придорожный сервис на трассах Челябинской области в личной беседе с начальником Упдора «Южный Урал» Владимиром Муравьевым и начальником ГИБДД по региону Иваном Путковым. Дальнобойщики высоко оценили состояние дорожного покрытия, но попросили больше стоянок для сна, сообщил URA.RU Муравьев.

«Сегодня главной целью была обратная связь пользователей дорог. Общались с водителями большегрузов. Очень приятна высокая оценка федеральных трасс в регионе. Было много моментов обращено на то, что придорожный сервис не всегда соответствует требованиям. При проектировании обязательно будем учитывать замечания», — рассказал URA.RU Муравьев.

Из главных пожеланий водители большегрузов отметили теплые туалеты и душевые, удобные места для стоянки на ночевку, а также хорошие кафе. Начальник Упдора назвал диалог с дальнобойщиками конструктивным и дружеским, с необходимыми предложениями. За ними дорожники и вышли на федеральную трассу.

С мужчинами также обсудили проблемы безопасности. Несмотря на улучшения качества дорог, показатели аварийности снижаются очень медленно, отметил URA.RU Муравьев. На темпы влияют превышение скорости и отсутствие отдыха между рейсами.

Дальнобойщики положительно оценили изменения трасс в регионе за последние три года. Особенно была отмечена дорога «подъезд к Екатеринбургу» водителем из Ростова-на-Дону, который не был в регионе несколько лет. Он пожелал своим коллегам не забывать про сон.

Опрос водителей прошел на трассе М-5 в рамках мероприятия «Федеральная дорога: „пит-стоп для дальнобойщиков“». Руководители ведомств просили рассказать о проблемах в пути, качестве трасс и обсуждали важность отдыха.

Муравьев (справа) отметил, что дальнобойщики высоко оценили федеральные трассы в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из водителей берет в рейсы собаку, называя ее своим напарником Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Водителей также приглашали пообщаться в шатер, где угощали пирожками и чаем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Акция проходила с участием Упдор «Южный Урал» и ГИБДД по региону Фото: Вадим Ахметов © URA.RU