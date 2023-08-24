Дальнобойщики попросили больше стоянок на трассе в Челябинской области. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Профилактическая акция Росавтодора «пит-стоп для дальнобойщиков». Челябинск, гаи, трасса, фура, грузовик, гибдд, дорога, полиция дпс
Водители большегрузов в качестве пожеланий указали улучшить придорожный сервис Фото:

Водители большегрузов попросили улучшить придорожный сервис на трассах Челябинской области в личной беседе с начальником Упдора «Южный Урал» Владимиром Муравьевым и начальником ГИБДД по региону Иваном Путковым. Дальнобойщики высоко оценили состояние дорожного покрытия, но попросили больше стоянок для сна, сообщил URA.RU Муравьев.

«Сегодня главной целью была обратная связь пользователей дорог. Общались с водителями большегрузов. Очень приятна высокая оценка федеральных трасс в регионе. Было много моментов обращено на то, что придорожный сервис не всегда соответствует требованиям. При проектировании обязательно будем учитывать замечания», — рассказал URA.RU Муравьев.

Из главных пожеланий водители большегрузов отметили теплые туалеты и душевые, удобные места для стоянки на ночевку, а также хорошие кафе. Начальник Упдора назвал диалог с дальнобойщиками конструктивным и дружеским, с необходимыми предложениями. За ними дорожники и вышли на федеральную трассу.

С мужчинами также обсудили проблемы безопасности. Несмотря на улучшения качества дорог, показатели аварийности снижаются очень медленно, отметил URA.RU Муравьев. На темпы влияют превышение скорости и отсутствие отдыха между рейсами.

Дальнобойщики положительно оценили изменения трасс в регионе за последние три года. Особенно была отмечена дорога «подъезд к Екатеринбургу» водителем из Ростова-на-Дону, который не был в регионе несколько лет. Он пожелал своим коллегам не забывать про сон.

Опрос водителей прошел на трассе М-5 в рамках мероприятия «Федеральная дорога: „пит-стоп для дальнобойщиков“». Руководители ведомств просили рассказать о проблемах в пути, качестве трасс и обсуждали важность отдыха.

Профилактическая акция Росавтодора «пит-стоп для дальнобойщиков». Челябинск
Муравьев (справа) отметил, что дальнобойщики высоко оценили федеральные трассы в регионе
Фото:
Профилактическая акция Росавтодора «пит-стоп для дальнобойщиков». Челябинск
Один из водителей берет в рейсы собаку, называя ее своим напарником
Фото:
Профилактическая акция Росавтодора «пит-стоп для дальнобойщиков». Челябинск
Водителей также приглашали пообщаться в шатер, где угощали пирожками и чаем
Фото:
Профилактическая акция Росавтодора «пит-стоп для дальнобойщиков». Челябинск
Акция проходила с участием Упдор «Южный Урал» и ГИБДД по региону
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водители большегрузов попросили улучшить придорожный сервис на трассах Челябинской области в личной беседе с начальником Упдора «Южный Урал» Владимиром Муравьевым и начальником ГИБДД по региону Иваном Путковым. Дальнобойщики высоко оценили состояние дорожного покрытия, но попросили больше стоянок для сна, сообщил URA.RU Муравьев. «Сегодня главной целью была обратная связь пользователей дорог. Общались с водителями большегрузов. Очень приятна высокая оценка федеральных трасс в регионе. Было много моментов обращено на то, что придорожный сервис не всегда соответствует требованиям. При проектировании обязательно будем учитывать замечания», — рассказал URA.RU Муравьев. Из главных пожеланий водители большегрузов отметили теплые туалеты и душевые, удобные места для стоянки на ночевку, а также хорошие кафе. Начальник Упдора назвал диалог с дальнобойщиками конструктивным и дружеским, с необходимыми предложениями. За ними дорожники и вышли на федеральную трассу. С мужчинами также обсудили проблемы безопасности. Несмотря на улучшения качества дорог, показатели аварийности снижаются очень медленно, отметил URA.RU Муравьев. На темпы влияют превышение скорости и отсутствие отдыха между рейсами. Дальнобойщики положительно оценили изменения трасс в регионе за последние три года. Особенно была отмечена дорога «подъезд к Екатеринбургу» водителем из Ростова-на-Дону, который не был в регионе несколько лет. Он пожелал своим коллегам не забывать про сон. Опрос водителей прошел на трассе М-5 в рамках мероприятия «Федеральная дорога: „пит-стоп для дальнобойщиков“». Руководители ведомств просили рассказать о проблемах в пути, качестве трасс и обсуждали важность отдыха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...