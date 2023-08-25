Командование ЦВО наградило военных, отличившихся на Украине

25 августа 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Военные получили Ордена мужества, медали «За отвагу» и «За заслуги перед отечеством» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Командование Центрального военного округа наградило людей, отличившихся во время военных действий на Украине. Сообщение об этом появилось в telegram-канале ведомства. «Парни, для меня большая честь — награждать героев, а герои — это вы. Вы — воистину отважные воины. Каждая медаль найдет своего героя. Все подвиги видят ваши командиры, однослуживцы», — сказал награждающий. Военнослужащим штурмового отряда Центрального военного округа вручили государственные награды. В частности, они получили Ордена мужества, медали «За отвагу» и медали ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Также бойцам вручили именные часы от командования группировки.

Командование Центрального военного округа наградило людей, отличившихся во время военных действий на Украине. Сообщение об этом появилось в telegram-канале ведомства. «Парни, для меня большая честь — награждать героев, а герои — это вы. Вы — воистину отважные воины. Каждая медаль найдет своего героя. Все подвиги видят ваши командиры, однослуживцы», — сказал награждающий. Военнослужащим штурмового отряда Центрального военного округа вручили государственные награды. В частности, они получили Ордена мужества, медали «За отвагу» и медали ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Также бойцам вручили именные часы от командования группировки.