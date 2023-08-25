Командование ЦВО наградило военных, отличившихся на Украине

Командование Центрального военного округа наградило людей, отличившихся во время военных действий на Украине. Сообщение об этом появилось в telegram-канале ведомства.
«Парни, для меня большая честь — награждать героев, а герои — это вы. Вы — воистину отважные воины. Каждая медаль найдет своего героя. Все подвиги видят ваши командиры, однослуживцы», — сказал награждающий.
Военнослужащим штурмового отряда Центрального военного округа вручили государственные награды. В частности, они получили Ордена мужества, медали «За отвагу» и медали ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Также бойцам вручили именные часы от командования группировки.
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