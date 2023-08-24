В Екатеринбурге музейщики распакуют полувековую капсулу времени

В Екатеринбурге анонсировали распаковку заложенной полвека назад капсулы времени. Мероприятие пройдет на следующей неделе.
По данным Музея истории Екатеринбурга (МИЕ), капсулу времени, извлеченную в канун трехсотлетия города, вскроют уже 30 августа. Согласно сохранившимся документам, внутри должны находиться: обращение к свердловчанам 2023 года, генплан города, книги о городе, статистические данные, включая секретные, видовые и документальные фильмы о городе и прочее.
Процедура вскрытия пройдет в МИЕ в 12:00 по адресу: улица Карла Либкнехта, 26. С 12 октября по 19 ноября в музее выставят некоторые документы из капсулы. Новое послание потомкам заложат 18 ноября.
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