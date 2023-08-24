«NEFT»: Сирота из Нижневартовска пожаловался на жестокого отчима

25 августа 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Приемный подросток рассказал, что его и родного сына экс-сотрудницы ПДН избивал отчим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске подросток, попавший в приемную семью 37-летней экс-сотрудницы отдела полиции по делам несовершеннолетних, рассказал о жестоком отношении со стороны отчима. По словам 17-летнего подростка, 20-летний отчим регулярно избивал его и родного сына сожительницы. Мальчик рассказал об этом журналистам интернет-издания «NEFT». «Подросток из Нижневартовска Александр, живший у 37-летней экс-полицейской Анастасии и ее 20-летнего мужа Даниила, рассказал о конфликтах в приемной семье. Отчим регулярно избивал его и родного сына Анастасии Юру, пытаясь привить им тюремные понятия», — сообщает медиапортал. Приемная мать рассказала журналистам, что это подросток представляет опасность для нее и окружающих, и в подтверждение передала видео, где он угрожает отчиму перцовым пистолетом. Мальчик в ответ заявил журналистам, что до этого отчим ему угрожал, и он хотел себя защитить. Подросток вернулся к первой приемной семье. До переезда в дом Анастасии он жил у других опекунов, но сбежал от них «из-за подросткового бунта». В пресс-службе УМВД журналисту URA.RU сообщили, что проводят проверку обстоятельств, изложенных в публикации. «Все обстоятельства уточняются, проводится проверка инцидента», — прокомментировали в ведомстве.

В Нижневартовске подросток, попавший в приемную семью 37-летней экс-сотрудницы отдела полиции по делам несовершеннолетних, рассказал о жестоком отношении со стороны отчима. По словам 17-летнего подростка, 20-летний отчим регулярно избивал его и родного сына сожительницы. Мальчик рассказал об этом журналистам интернет-издания «NEFT». «Подросток из Нижневартовска Александр, живший у 37-летней экс-полицейской Анастасии и ее 20-летнего мужа Даниила, рассказал о конфликтах в приемной семье. Отчим регулярно избивал его и родного сына Анастасии Юру, пытаясь привить им тюремные понятия», — сообщает медиапортал. Приемная мать рассказала журналистам, что это подросток представляет опасность для нее и окружающих, и в подтверждение передала видео, где он угрожает отчиму перцовым пистолетом. Мальчик в ответ заявил журналистам, что до этого отчим ему угрожал, и он хотел себя защитить. Подросток вернулся к первой приемной семье. До переезда в дом Анастасии он жил у других опекунов, но сбежал от них «из-за подросткового бунта». В пресс-службе УМВД журналисту URA.RU сообщили, что проводят проверку обстоятельств, изложенных в публикации. «Все обстоятельства уточняются, проводится проверка инцидента», — прокомментировали в ведомстве.